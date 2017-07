Các em học sinh trường Tiểu học thành phố Điện Biên Phủ thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Nghĩa trang quốc gia A1. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Điện Biên - mảnh đất thiêng liêng nơi cực Tây của Tổ quốc là nơi cách đây 63 năm đã diễn ra chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Nơi đây, nhiều người con của đất nước đã anh dũng ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc.Những ngày này, tại các nghĩa trang liệt sỹ ở Điện Biên, có những dòng người thành kính dâng những vòng hoa, thắp những nén hương lên đài tưởng niệm, lên từng ngôi mộ liệt sỹ, bày tỏ sự tri ân đến những anh hùng liệt sỹ đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ.Tại Nghĩa trang A1, từ sáng sớm đến xế chiều, nơi đây luôn tấp nập những đoàn du khách đến thăm viếng, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ. Từ các em học sinh đến các cụ già, những cựu chiến binh từng tham gia chiến trường Điện Biên Phủ hay các chiến trường khác đều có chung tấm lòng thành kính, biết ơn các anh hùng liệt sỹ đã không tiếc máu xương, hy sinh để giành độc lập tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước. Những nén nhang không tắt trên các phần mộ ở nghĩa trang.Trong dòng người đến viếng nghĩa trang có những người lính đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Từng là chiến sỹ tham gia đánh Đồi A1, sau giải phóng Điện Biên, cụ Phạm Thắng (85 tuổi) về Hà Nội xây dựng cuộc sống mới. Giờ đây, trở lại chiến trường xưa, ký ức về những ngày tháng hào hùng lại trở về vẹn nguyên trong tâm trí người lính già.Thắp những nén nhang cho đồng đội, xúc động lau những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má nhăn nheo, cụ Phạm Thắng cho biết: "Lính Pháp gọi Đồi A1 là "cối xay thịt," bộ đội ta hy sinh rất nhiều ở đây. 85 tuổi được trở lại chiến trường xưa, tôi thấy Điện Biên ngày hôm nay khác xa so với Điện Biên của 63 năm trước. Đến đây, tôi càng nhớ thương đồng đội của mình. Đồng đội của tôi đã anh dũng hy sinh để Điện Biên có được ngày hôm nay..."Em Nguyễn Lan Hương (Hải Phòng) xúc động nói: "Đứng trước những phần mộ liệt sỹ ở Nghĩa trang liệt sỹ A1 với hầu hết là chưa rõ tên tuổi liệt sỹ, em xúc động vô cùng."Những ngày này, đến Điện Biên không chỉ có những du khách từ các tỉnh, thành trong nước mà còn có những du khách nước ngoài. Sau khi thăm các điểm di tích như Đồi A1, Hầm Đờ Cát, ông Huang Wen Bo đến từ Đài Loan (Trung Quốc) không quên ghé Nghĩa trang A1.Ông cho biết: "Tôi đến Việt Nam để du lịch. Tôi đã đến một số địa danh ở Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến Điện Biên Phủ. Đến đây, thăm các di tích lịch sử, tôi cảm thấy rất ý nghĩa."Nghĩa trang A1 là nơi an nghỉ của 644 anh hùng liệt sỹ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó hầu hết là liệt sỹ chưa xác định được tên tuổi. Tại nghĩa trang có 4 ngôi mộ lớn khắc tên 4 anh hùng: Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn và Trần Can.Nghĩa trang A1 nằm bên con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nghĩa trang này đã trở thành địa chỉ tâm linh, nơi giáo dục truyền thống lịch sử, thể hiện tấm lòng tri ân của các thế hệ sau đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nghĩa trang A1 là điểm đến không thể thiếu đối với mỗi du khách khi đến thăm các điểm di tích lịch sử ở Điện Biên.Tỉnh Điện Biên hiện quản lý 5 nghĩa trang liệt sỹ với hơn 6.000 phần mộ liệt sỹ, trong đó có 3 nghĩa trang liệt sỹ cấp quốc gia là: A1, Him Lam và Độc Lập là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; hai nghĩa trang quy mô cấp tỉnh là Nghĩa trang Tông Khao (nghĩa trang quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào) và Nghĩa trang Thanh niên xung phong hy sinh trong xây dựng công trình Đại thủy nông Nậm Rốm.Không chỉ tại Nghĩa trang A1, tại các nghĩa trang khác, hằng ngày, đặc biệt là vào các dịp lễ, có rất nhiều du khách thập phương đến thăm viếng, tri ân. Bên cạnh các hoạt động dâng hương, thắp nến tri ân, những ngày này đoàn viên thanh niên của các đơn vị, địa phương trong tỉnh Điện Biên thay nhau quét dọn vệ sinh tạo cảnh quan sạch đẹp tại các nghĩa trang liệt sỹ.Đến nghĩa trang, đứng trước những ngôi mộ liệt sỹ, chúng ta càng hiểu rằng hạnh phúc, hòa bình của ngày hôm nay có được là nhờ sự hy sinh xương máu của bao thế hệ đi trước. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mãi khắc ghi công ơn to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, những người con đã dâng hiến cuộc đời mình vì độc lập dân tộc./.