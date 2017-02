Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Số thu ngân sách từ dầu thô trong tháng Một chỉ bằng 6% dự toán cả năm, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2016.Theo con số vừa được lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết chiều 7/2, khoản thu từ dầu thô trong tháng đầu tiên của năm ước đạt 2.300 tỷ đồng.Cũng có tiến độ không bằng năm ngoái là thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. Theo tính toán, trong tháng Một, khoản thu này đạt 19.200 tỷ đồng, bằng 6,7% dự toán cả năm. Chưa nói rõ con số nhưng đại diện ngành tài chính cho biết, tiến độ trên “xấp xỉ mức thực hiện năm 2016.”Thu nội địa trong tháng qua tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức 87.900 tỷ đồng. Nếu không kể tiền sử dụng đất thì khoản thu này đạt 71.900 tỷ đồng, tăng 6,1% so với tháng Một năm ngoái.Tổng thu ngân sách qua đó được thống kê ở mức 97.400 tỷ đồng. Con số này bằng 8% dự toán năm và bằng 103,9% so với tháng 1/2016.Về chi ngân sách, báo cáo cho thấy, tổng chi trong tháng Một đạt 87.250 tỷ đồng, bằng 6,3% dự toán cả năm. Trong số này, riêng chi trả nợ lãi đến hạn chiếm 10,9% tổng chi. Phần lớn còn lại nhằm đảm bảo các nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội (chiếm 86,2% tổng chi).Riêng chi đầu tư phát triển, báo cáo chưa đề cập tiến độ nhưng theo lý giải, do đang trong quá trình phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư cho các chủ đầu tư, nên tiến độ chi đầu tư phát triển nói chung và chi đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng đạt thấp./.