Ngày 10/2, bà Mạc Thị Ngọc, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc giáo viên Trường mầm non tư thục Thanh Xuân Nam (phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) dùng đũa đánh thâm đùi một trẻ 3 tuổi là học sinh của trường.Trao đổi với phóng viên về sự việc, bà Hoàng Thị Thảo - Hiệu trưởng Trường mầm non tư thục Thanh Xuân Nam cho biết: Theo khoản 6 Điều 7 Luật Bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em, hành vi bạo hành trẻ của cô Linh bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Căn cứ vào nội quy, quy chế của trường, Ban Giám hiệu nhà trường đã tiến hành kiểm điểm cô Ngô Thị Thùy Linh và chấm dứt hợp đồng lao động đối với giáo viên này. Qua sự việc trên, nhà trường sẽ tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên; tăng cường công tác kiểm tra trong giờ họcTheo báo cáo giải trình của nhà trường, vào hồi 16 giờ ngày 9/2, cô giáo Ngô Thị Thùy Linh (sinh năm 1989) là giáo viên thử việc tại lớp Mầm non 3, Trường mầm non tư thục Thanh Xuân Nam bế cháu Phạm Thị Thu Phương (sinh năm 2014) đi vệ sinh. Khi đưa vào nhà vệ sinh, cháu Phương đã kêu khóc và đạp vào bụng cô giáo. Quá nóng giận, cô Linh đã lấy đũa đánh vào 2 bên đùi cháu Phương. Thấy cháu khóc to, cô Linh lấy vòi xịt nước vào vết thương cho đỡ đau.Vào 16 giờ 40 phút cùng ngày, bà Phạm Thị Mạnh (sinh năm 1966, ở lô 2 Khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) là bà nội cháu Phương đến trường đón cháu. Trên đường về nhà, cháu Phương liên tục kêu đau chân. Về nhà tắm, thay quần áo cho cháu, bà Mạnh phát hiện đùi cháu Phương có nhiều vết lằn, thâm kéo dài. Ngay lập tức, gia đình đã báo sự việc đến các cơ quan chức năng và đưa cháu quay trở lại trường để giải quyết sự việc.Trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng, cô giáo Ngô Thị Thùy Linh đã thừa nhận hành vi của mình và viết bản tường trình toàn bộ sự việc. Cháu Phương đã được nhà trường đưa đến Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa kiểm tra sức khỏe. Ban Giám hiệu nhà trường đã gửi lời xin lỗi gia đình và kịp thời thăm hỏi động viên cháu. Hiện, gia đình cho cháu nghỉ học để ổn định tâm lý./.