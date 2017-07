Thanh Hóa: Tàu chở cát đâm sập cầu bắc qua sông Yên

Khoảng 4 giờ ngày 21/7, một tàu chở cát đã đâm sập cầu Sông Hoàng có chiều dài gần 100m bắc qua sông Yên, thuộc địa phận xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.



Sự cố này khiến giao thông qua hai bên bờ sông tạm thời bị gián đoạn.



Chiếc tàu chở cát đang chạy trên sông Yên, do lái tàu không quan sát kỹ đã đâm vào mố cầu khiến cây cầu dài 100m bị đổ sập gần 2/3 chiều dài. Do va chạm quá mạnh, chiếc tàu chở cát cũng bị chìm.



Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu chở cát có ba người nhưng đã bơi được vào bờ an toàn.



Hiện chính quyền địa phương phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đã gắn biển thông báo cầu bị hư hỏng, cấm mọi phương tiện đi qua cầu, đồng thời cử lực lượng bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ va chạm và lên phương án trục vớt tàu chở cát.



Cầu Sông Hoàng bắc qua sông Yên được xây dựng cách đây gần 30 năm. Cầu rộng 3m, dài khoảng 100m, nằm trên tuyến đường xã Quảng Trung. Cây cầu này bị sập đã chia cắt một thôn của xã Quảng Trung với gần 200 hộ dân sinh sống./.