Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Khoảng 4 giờ ngày 1/8, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tuấn Thông (sản xuất đồ nhựa) tại địa chỉ B11/2B, đường Võ Văn Vân (ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh).Do gió mạnh, đám cháy nhanh chóng bùng phát và chỉ trong thời gian ngắn đã thiêu rụi hàng nghìn m2 nhà xưởng, văn phòng làm việc của công ty này.Ngay sau khi nhận được tin báo, hàng trăm Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy lập tức có mặt, tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng cháy dữ dội, sức nóng tỏa xa gần 20m, lực lượng chức năng khó tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.Lực lượng chức năng vẫn phải tiếp tục phun nước để tránh lửa bùng phát. Người dân sống trong các căn nhà xung quanh đám cháy đã được di tản an toàn.Theo phản ánh của người dân, khoảng 4 giờ ngày 1/8 phát hiện khói lửa bùng cháy dữ dội tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tuấn Thông, người dân đã hô hoán đồng thời dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành do bên trong công ty có nhiều vật dụng dễ cháy (mút, hạt nhựa, xốp) cùng với gió lớn nên đám cháy nhanh chóng bùng phát, lan rộng.Hiện chưa thống kê được thiệt hại từ vụ cháy. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.