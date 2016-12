Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố chúc mừng ông Chappe Bertrand (Quốc tịch Pháp) là vị khách thứ 5 triệu đi trên chuyến bay VN10 từ Pháp đến Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Sáng 24/12, tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, đại diện lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chào đón, chúc mừng các vị khách may mắn thứ 5 triệu và 2 vị khách liền kề thứ 4.999.999 và 5.000.001.Đây là những vị khách quốc tế đáp chuyến bay số hiệu VN10 từ Pháp về Thành phố Hồ Chí Minh- là thành phố đầu tiên trong cả nước vinh dự đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu.Chia sẻ tại lễ đón, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là thời điểm đánh dấu sự phát triển bền vững của ngành du lịch Thành phố.Với lợi thế về tiềm năng phát triển du lịch, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang có nhiều nỗ lực, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động du lịch phát triển, quảng bá xúc tiến, đa dạng hóa sản phẩm, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường liên kết hợp tác trong và ngoài nước, tạo môi trường thân thiện, hiếu khách để thu hút khách quốc tế đến thăm và lưu trú tại Thành phố.Trong không khí Giáng sinh 2016 và chào đón năm mới 2017, bà Nguyễn Thị Thu mong muốn du khách đến Thành phố sẽ có những trải nghiệm đặc biệt thú vị với sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán, lễ hội và lòng hiếu khách, nghĩa tình của người dân Thành phố.Bất ngờ và vui mừng trước sự tiếp đón nồng nhiệt của lãnh đạo và người dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Chappe Bertrand , Quốc tịch Pháp, vị khách quốc tế thứ 5 triệu cho biết: "Gia đình vợ tôi là người Việt Nam. Năm nay, gia đình chúng tôi trở về Việt Nam để đón Lễ Giáng sinh và năm mới 2017, sau đó đi du lịch ở một số nơi như Huế, Hội An. Đất nước Việt Nam rất đẹp, rất nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc trưng, quyến rũ, đặc biệt là con người rất thân thiện và hiếu khách."Trong những năm qua, lượng du khách đến Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tăng, góp phần nâng cao vị thế của Thành phố trong khu vực Đông Nam Á. Bình quân lượng khách quốc tế đến hàng năm tăng 8,2%/năm, doanh thu tăng 16,4%, chiếm tỷ trọng khoảng 9% trong tổng GDP của Thành phố, góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thành phố.Năm 2016, tổng lượng khách quốc tế đến Thành phố ước đạt 5,2 triệu lượt, tăng 10% so với năm 2015; lượng khách nội địa ước đạt 21,8 triệu lượt, tăng 10% so với cùng kỳ.Với những lợi thế phát triển du lịch, năm 2017, ngành du lịch Thành phố phấn đấu đạt chỉ tiêu 5,5 triệu lượt khách quốc tế, 24 triệu lượt khách nội địa, tổng doanh thu 112.000 tỷ đồng và phấn đấu bình quân mỗi tháng tổ chức một sự kiện du lịch, nhằm thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước đến và lưu trú tại thành phố./.