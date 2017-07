Sau 113 năm đi vào vận hành, hệ thống tàu điện ngầm ở New York đã xuống cấp trầm trọng. (Nguồn: AP)

Hẳn là nhiều người dân New York (Mỹ) sẽ thở phào nhẹ nhõm khi mới đây cơ quan giao thông thành phố đã công bố kế hoạch nâng cấp hệ thống tầu điện ngầm đang xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng tới lịch trình hoạt động của không ít cư dân sinh sống tại thành phố đông dân nhất cả nước này.Tuy đang phải phục vụ 6 triệu lượt người mỗi ngày, nhưng sau 113 năm đi vào vận hành, hệ thống tàu điện này đã bộc lộ nhiều điểm bất cập với nhiều thiết bị lỗi thời, tình trạng hoãn tàu, hỏng động cơ hay quá tải xảy ra như cơm bữa.Lãnh đạo Cơ quan giao thông Metropolitan (MTA) Joseph Lhota cũng thừa nhận hệ thống tàu điện ngầm tại thành phố New York "đang xuống cấp trầm trọng" và không thể đáp ứng hiệu quả nhu cầu đi lại của người dân trong thành phố.Phát biểu trước báo giới, ông Lhota công bố kế hoạch nâng cấp hệ thống tàu điện với hai giai đoạn. Giai đoạn đầu ổn định tình hình ước tính sẽ cần 456 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp để lo chi phí vận hành và 380 triệu vốn đầu tư huy động. Giai đoạn 2 là một kế hoạc dài hơi khác để trùng tu hệ thống cũng sẽ được triển khai với mức vốn đầu tư huy động khoảng 8 tỷ USD.Trong giai đoạn này, cấu trúc ghế của ít nhất hai tàu điện sẽ được thay đổi để tăng sức chứa, sửa chữa và tăng cường nhân sự an ninh để đảm bảo xử lý các tình huống an ninh vốn gây ra hàng trăm sự cố hoãn tàu mỗi năm. MTA cũng đã kêu gọi chính phủ và hội đồng thành phố cùng góp vốn để thực hiện kế hoạch nâng cấp này.Rất nhiều tình huống giao thông tắc nghẽn và sơ tán khẩn cấp khách hàng đã xảy ra tại hệ thống tàu điện ngầm này. Hồi tháng Sáu, các sự cố trật bánh tàu đã khiến hàng trăm hành khách phải sơ tán trong khi 36 người khác bị thương và hàng trăm người khác mắc kẹt trong các khoang tàu khoảng 1 giờ./.