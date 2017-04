Lễ phát động thanh tra lao động ngành điện tử. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong năm 2017, thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tăng cường thanh tra các doanh nghiệp điện tử tại Việt Nam. Mục tiêu được đề ra ra khoảng 500 doanh nghiệp sẽ được thanh tra, kiểm tra.Đây là thông tin được đưa ra tại lễ phát động chiến dịch thanh tra lao động năm 2017 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 18/4 tại Vĩnh Phúc.Tại lễ phát động, ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, từ tháng 3 đến tháng 11, đoàn thanh tra sẽ tiến hành tại các doanh nghiệp điện tử ở cả ba miền. Nội dung thanh tra tập trung vào ký kết và thực hiện hợp đồng lao động; đối thoại, thương lượng, thoả ước lao động tập thể; thời giờ làm việc, làm thêm giờ; tiền lương; bảo hiểm xã hội; an toàn vệ sinh lao động.“Theo quan niệm của nhiều người, ngành công nghiệp điện tử lâu nay vẫn được xem là ngành công nghiệp ít nguy cơ hay còn gọi là ngành 'công nghiệp sạch’, do đó cần nhiều thời gian để thay đổi nhận thức của mọi người, giúp người sử dụng lao động và người lao động và người sử dụng lao động nhận thức được nguy cơ rủi ro về ngành điện tử,” ông Nguyễn Tiến Tùng nhấn mạnh.Theo số liệu mới nhất, số doanh nghiệp điện tử ở Việt Nam là hơn 1.000 doanh nghiệp với hơn 400.000 lao động. Ngành điện tử sử dụng nhiều lao động nhưng trong đó lực lượng lao động nữ cao hơn nam do tính chất công việc đòi hỏi tính kiên nhẫn, khéo léo. Điều này đặt ra các vấn đề đối với việc sử dụng số lao động đặc thù này như nhu cầu nghỉ thai sản, khám chữa bệnh nghề nghiệp...Qua khảo sát, thời gian làm việc, nghỉ ngơi cũng là vấn đề của các doanh nghiệp điện tử ở Việt Nam. Tại một doanh nghiệp, 100% công nhân phải làm thêm giờ trong thời gian cao điểm của chu kỳ sản xuất.Bên cạnh thanh tra về việc tuân thủ pháp luật lao động của các doanh nghiệp, đoàn thanh tra sẽ tập trung tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động để cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng mối quan hệ hài hoà tại nơi làm việc./.