Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt phát biểu tại lễ bế mạc. (Nguồn: Vietnam+)

Sau bảy ngày hoạt động sôi nổi, chiều 22/7, tại tỉnh Xiengkhuang (Lào), Lễ bế mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào-Việt Nam lần thứ tư đã diễn ra trang trọng và xúc động.Tại Lễ bế mạc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Trần Văn Túy cho biết Đoàn đại biểu Việt Nam vô cùng xúc động khi được tham dự nhiều hoạt động quan trọng kỷ niệm hai ngày lễ lớn của hai dân tộc và dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào-Việt Nam lần thứ tư.Trong hành trình của Liên hoan, Đoàn rất xúc động được đến thăm tỉnh Xiengkhuang - một trong những chiến trường ác liệt trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nơi in dấu sâu sắc về tình đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt-Lào. Nhân dân hai nước được kế thừa một tài sản chung to lớn, vô giá mà các thế hệ đi trước đã gây dựng nên bằng biết bao công sức và cả máu xương. Vì vậy, nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ cần phải nhận thức một cách sâu sắc và đúng đắn về tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt của việc gìn giữ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.Chủ tịch Hội Việt Nam-Lào khẳng định trở về Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào sẽ thông báo những kết quả tốt đẹp của Liên hoan đến các tầng lớp nhân dân trong nước để lan tỏa, tuyên truyền, giáo dục trong quảng đại quần chúng nhân dân ý thức sâu sắc về mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.Về phần mình, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào và các cấp Hội ở các địa phương cùng toàn thể nhân dân Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng các cấp Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam và nhân dân các dân tộc Lào, làm hết sức mình để giữ gìn và đưa mối quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới, vì lợi ích sống còn của hai dân tộc vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân hai nước.Phát biểu tại Lễ bế mạc Liên hoan, ông Somkot Mangnomek, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xiengkhuang cho biết tỉnh Xiengkhuang rất vinh dự và tự hào được Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào chọn là nơi gặp gỡ và bế mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào-Việt Nam lần thứ tư.Ông Somkot Mangnomek khẳng định Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào-Việt Nam lần thứ tư là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần động viên tinh thần cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân các dân tộc Lào trong cả nước nói chung, tỉnh Xiengkhuang nói riêng. Đây cũng là dịp phát động phong trào, ôn lại truyền thống hào hùng, tình đoàn kết keo sơn, gắn bó giữa nhân dân hai nước.Bí thư Tỉnh ủy Xiengkhuang cho rằng Liên hoan diễn ra trang trọng và tràn đầy ý nghĩa cũng là dịp nhân dân hai nước ghi nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kayson Phomvihan - những vị lãnh tụ tiền bối đã có công gây dựng, nâng niu và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam; tưởng nhớ tới các cán bộ, chiến sỹ Lào và Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước, vì nền độc lập tự do và hạnh phúc của nhân dân hai nước.Thay mặt cho những cựu quân tình nguyện từng chiến đấu tại Lào, Đại tá Trần Ngọc Phương, đại biểu của tỉnh Bắc Giang, bày tỏ xúc động khi về thăm lại tỉnh Xiengkhuang, nơi ông luôn xem là quê hương thứ hai của mình.Đại tá Khamphon Vilavong, cựu chiến binh của tỉnh Boly Khamsay (Lào) chia sẻ, Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào-Việt Nam lần thứ tư có ý nghĩa rất quan trọng. Hai bên từng giúp đỡ nhau trong chiến tranh, có chung một kẻ thù, chung một chiến hào. Đến nay, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào vẫn bền vững, không một kẻ thù nào có thể phá vỡ.Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế-Tài chính và Kiểm toán Quốc hội Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Vilayvong Bouddakham cho biết để góp phần bảo vệ, giữ gìn, vun đắp và phát huy mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào, hai Hội hữu nghị hai nước nhất trí tiếp tục triển khai các hoạt động giao lưu hợp tác bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có nội dung sâu sắc; thúc đẩy việc tuyên truyền, giáo dục, phát động các tầng lớp nhân dân của hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm tăng cường và phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.Cùng với đó, nâng cao chất lượng hoạt động của hai hội, ủng hộ và thúc đẩy các bộ, ngành, các doanh nhân và các tầng lớp nhân dân của hai nước tổ chức thực hiện các kế hoạch hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước, chủ yếu là sự hợp tác về kinh tế, thương mại, văn hóa-xã hội, giáo dục, thể thao, khoa học kỹ thuật...Tăng cường tổ chức hoạt động gặp gỡ, trao đổi, kết nghĩa giữa hai tổ chức hội ở các địa phương, các tỉnh có chung biên giới, góp phần vào việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác; củng cố và phát triển tổ chức hội hữu nghị của mỗi nước trong từng giai đoạn cho phù hợp với tình hình mới, chủ yếu là các tỉnh có chung đường biên giới; tăng cường hợp tác trao đổi rút kinh nghiệm lẫn nhau trong hoạt động giữa hai hội làm tốt nhiệm vụ làm cầu nối thật có hiệu quả, góp phần bảo vệ, giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước.Hai Hội nhất trí Liên hoan Hữu nghị nhân dân Lào-Việt Nam lần thứ 5 sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2022./.