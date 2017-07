Đại diện thế hệ trẻ Việt Nam, sinh viên Đại học Hà Nội Nguyễn Thạch Thảo phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 18/7, tại Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2017), 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2017), sinh viên Nguyễn Thạch Thảo - sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Hà Nội - đã đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam phát biểu cảm tưởng.VietnamPlus trân trọng giới thiệu nguyên văn bài phát biểu:Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quýTrong không khí trang trọng của Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, tôi rất vinh dự và xúc động được đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam tham dự và phát biểu cảm tưởng tại buổi Lễ trọng thể và đầy ý nghĩa này; xin trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo cấp cao, quý vị đại biểu hai nước Việt Nam-Lào lời kính chào và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Xin gửi tới tuổi trẻ và nhân dân nước bạn Lào láng giềng thân thiết những tình cảm hữu nghị chân thành, nồng thắm!Kính thưa các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai nước,Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu,Thế hệ trẻ chúng tôi may mắn được sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng, được sống trong hòa bình, độc lập, được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tuy không được tận mắt chứng kiến cuộc kháng chiến lịch sử vẻ vang của hai dân tộc, nhưng qua những trang sử, thước phim tài liệu, những tác phẩm văn học, nghệ thuật, những câu chuyện kể của cha anh, chúng tôi cũng cảm nhận được âm vang hào hùng về những năm tháng anh em Việt Nam-Lào cùng kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ, hiệp đồng chiến đấu trong cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân, đế quốc, bảo vệ chủ quyền, độc lập tự do cho hai dân tộc.Tự đáy lòng mình, thế hệ trẻ chúng tôi vô cùng tự hào và ngưỡng mộ lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường của hai dân tộc, về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Chúng tôi vô cùng tự hào về mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có trong quan hệ quốc tế, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc như thể hiện qua những vần thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh:"Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.Việt Lào, hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long.”Kính thưa các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai nước, Kính thưa toàn thể quý vị đại biểuTiếp nối truyền thống vẻ vang của hai nước, trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, tuổi trẻ Việt Nam-Lào đã triển khai nhiều chương trình hợp tác cụ thể với những hình thức phong phú, sinh động ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu. Nhiều người bạn của tôi đã được tham gia các chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên, giao lưu văn hóa, hoạt động tình nguyện tại Lào, có cơ hội được đến thăm đất nước bạn Lào tươi đẹp, được gặp gỡ các bạn thanh niên và nhân dân Lào thân thiện, mến khách. Chúng tôi cũng có nhiều dịp được đón các bạn thanh niên Lào đến thăm và học tập tại Việt Nam, cá nhân tôi đã được trực tiếp giao lưu, trao đổi với các bạn sinh viên Lào tại mái trường Đại học Hà Nội của mình. Qua mỗi dịp được giao lưu, học hỏi với các bạn thanh niên Lào, chúng tôi đều rất xúc động trước những tình cảm nồng ấm, thắm tình hữu nghị mà các bạn thanh niên Lào dành cho thanh niên Việt Nam.Trong không khí trang trọng của buổi lễ ngày hôm nay, thế hệ trẻ chúng tôi xin nghiêm túc lĩnh hội những phát biểu chỉ đạo quan trọng, những lời dặn dò sâu sắc của các đồng chí Lãnh đạo cấp cao hai nước. Chúng tôi ý thức sâu sắc về sứ mệnh của thế hệ trẻ hai nước trong việc kế thừa, gìn giữ, phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, nguyện phấn đấu hết sức mình để mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc, di sản vô giá của các thế hệ tiền bối được truyền mãi đến các thế hệ mai sau.Nhân sự kiện trọng thể này, tuổi trẻ Việt Nam xin chân thành cảm ơn lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho thanh niên hai nước gặp gỡ, giao lưu, tăng cường hợp tác.Chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai nước, các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công!Xin trân trọng cảm ơn./.