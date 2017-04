The National Interest cho rằng ông Trump cần hành động thực chất hơn là việc đưa ra các “cây gậy quân sự.” (Nguồn: Getty Images)

Trang mạng tạp chí The National Interest mới đăng bài viết cho rằng đã đến lúc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cần hành động thực chất hơn là việc đưa ra các “cây gậy quân sự,” đồng thời cần chủ động tung thêm cả các phương án “củ cà rốt.”Theo The National Interest, hiện Washington không có nhiều lựa chọn mặc dù tuyên bố sẽ giải quyết vấn đề Triều Tiên có hoặc không có sự giúp đỡ của Trung Quốc.Hành động quân sự sẽ gây ra cuộc Chiến tranh Triều Tiên thứ 2 và cái giá mà Hàn Quốc phải trả là rất đắt. Các biện pháp trừng phạt có thể được tăng cường nhưng sẽ không có hiệu quả rõ rệt khi không có sự hỗ trợ của Bắc Kinh.Trong khi đó, trừng phạt các công ty và ngân hàng của Trung Quốc làm ăn với Triều Tiên sẽ làm Bắc Kinh không hài lòng mà lại không có ích gì trong việc thúc ép Bình Nhưỡng từ bỏ nỗ lực hạt nhân.Vì vậy, việc đạt được sự hợp tác của Trung Quốc, nước hiện cung cấp tới 90% trao đối thương mại hàng hóa với Triều Tiên, vẫn là biện pháp rõ ràng và hiệu quả nhất để gây sức ép gia tăng lên Bình Nhưỡng.Tổng thống Trump đã mặc cả với Bắc Kinh các điều khoản thương mại tốt hơn nếu Bắc Kinh ra tay giúp Washing ton về vấn đề Triều Tiên như Washington mong muốn.Tuy nhiên, điều này dường như chưa đủ thuyết phục Trung Quốc có hành động trừng phạt cứng rắn cần thiết với hy vọng thay đổi chính sách của Triều Tiên. Lý do là chính quyền Mỹ đã kết hợp mối đe dọa không thuyết phục với một đề nghị tham vọng, kèm theo điều kiện Bắc Kinh không đòi hỏi điều gì.Việc rời bỏ đồng minh truyền thống của mình và tăng cường vị trí địa chính trị của Mỹ để đổi lại sự hứa hẹn về những lợi ích tương lai không cụ thể sẽ là không khôn khéo, nếu không muốn nói là ngốc nghếch.Hơn nữa, chính quyền Trump đã không hóa giải được các mối quan ngại lớn nhất của Trung Quốc trong đó có quan ngại rằng trừng phạt kinh tế đặc biệt lên Triều Tiên sẽ không đảm bảo sự tuân thủ của Bình Nhưỡng.Vì vậy, The National Interest cho rằng, thay vì cố thúc ép Bắc Kinh, Washington cần chơi bài “Hãy thỏa thuận,” bao gồm đề xuất đàm phán với Bình Nhưỡng về các vấn đề chính trị và an ninh nói chung, đề xuất hỗ trợ Trung Quốc nếu Triều Tiên sụp đổ, tôn trọng các khoản đầu tư của Trung Quốc ở Triều Tiên, rút các lực lượng của Mỹ khỏi khu vực nếu thống nhất 2 miền Triều Tiên và một số các biện pháp theo kiểu “củ cà rốt” khác./.