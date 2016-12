Người tiêu dùng tham quan mua sắm tại Hội chợ cam sành Hàm Yên. (Ảnh: Quang Đán/TTXVN)

Phiên chợ Nông sản cuối năm vừa chính thức khai mạc sáng nay (29/12) tại Khu hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại (số 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội). Phiên chợ đã thu hút đông đảo người tiêu dùng thủ đô với đa dạng các sản phẩm nông sản an toàn từ các địa phương.Phiên chợ nông sản cuối năm là phiên chợ định kỳ hàng tháng, tiếp nối thành công của các “Phiên chợ nông sản, thực phẩm an toàn và vật tư nông nghiệp” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Agritrade) tổ chức.Ông Đào Văn Hồ, Giám đốc Agritrade-Trưởng ban tổ chức cho biết, phiên chợ lần này sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày từ 29/12 – 31/12. “Phiên chợ rơi vào đúng những ngày cuối tuần của dịp cuối năm lần này, sẽ hứa hẹn cung cấp thêm điểm mua các sản phẩm nông sản an toàn cho người dân Thủ đô dịp Tết dương lịch,” ông Hồ nhấn mạnh.Theo ông Đào Văn Hồ, phiên chợ vẫn luôn duy trì mục tiêu xây dựng một điểm giới thiệu đến người tiêu dùng những sản phẩm nông sản thực phẩm đảm bảo an toàn và giới thiệu các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, hợp quy bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng.“Đồng thời, phiên chợ cũng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp đối với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục kiến thức khoa học kỹ thuật và pháp luật về an toàn thực phẩm, nhằm nâng cao nhận thức và thực hành của cộng đồng,” Giám đốc Đào Văn Hồ nói.Với quy mô gần 100 gian hàng, phiên chợ lần này trưng bày, giới thiệu đến người tiêu dùng những sản phẩm nông lâm thủy sản, thực phẩm sạch an toàn và vật tư nông nghiệp như rau, củ, hoa quả, thịt, cá, trứng, đồ hộp, hải sản chế biến, bánh kẹo, càphê, chè, nước trái cây, sữa, nước giải khát….Ban tổ chức cũng khẳng định, các sản phẩm bày bán tại Phiên chợ là những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đến từ các đơn vị sản xuất và cung ứng các sản phẩm nông lâm thủy sản đã được xác nhận kiểm soát an toàn. Các sản phẩm này đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo chuỗi; được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap về trồng trọt và chăn nuôi hoặc các đơn vị sản xuất nông sản, thực phẩm đã có thương hiệu trên thị trường.Ngoài việc đảm bảo nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, Ban Tổ chức vẫn tiếp tục phối hợp với Trung tâm kiểm định và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp của thành phố Hà Nội để tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm tất cả các sản phẩm được bày bán tại phiên chợ. Thông qua đó, giúp người tiêu dùng nâng cao hiểu biết về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất cấm… đồng thời giúp định hướng tiêu dùng các sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho con người.Ngay trong buổi sáng khai mạc Phiên chợ, một số mặt hàng được nhiều người tiêu dùng quan tâm nhiều như gian hàng trứng sạch Ba Huân, chả cá thát lát, hành tỏi Lý Sơn Quảng Ngãi, bánh chưng Bờ Đậu, thịt lợn rừng, rau an toàn và rau hữu cơ Lương Sơn Hòa Bình, Sóc Sơn, đặc sản gà Đông Tảo…/.