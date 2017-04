Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Liên quan đến việc thí sinh phải nộp bản chính bằng tốt nghiệp trung học phổ thông khi làm hồ sơ đăng ký thi tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Đạt cho biết Sở đã chỉ đạo các trung tâm giáo dục thường xuyên chỉ nhận bản sao hoặc bản photo có công chứng và khi nộp hồ sơ, thí sinh mang theo bản chính để đối chiếu.Trước đó, một số thí sinh tự do phản ánh trung tâm giáo dục thường xuyên không nhận bản photo công chứng nên thí sinh đã nộp bản chính bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.Về việc này, đại diện Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 1 cho biết theo quy định, thí sinh phải nộp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ do Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương cấp khi làm hồ sơ đăng ký dự thi. Tuy nhiên, trong quá trình nhận hồ sơ, có nhiều thí sinh ở các địa phương khác đến không có bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.Đơn vị đã báo cáo và được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý cho thí sinh nộp bằng bản chính.Chiều 18/4, Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 1 đã nhận được thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố thông báo sẽ nhận bằng tốt nghiệp bản photo có chứng thực nếu thí sinh không có bản sao. Do vậy, hiện Trung tâm đang rà soát lại hồ sơ và sẽ liên hệ với các thí sinh đã nộp bản chính bằng tốt nghiệp trung học phổ thông để trả lại và nộp thay thế bằng bản photo công chứng.Chiều 18/4, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều trung tâm giáo dục thường xuyên như quận Gò Vấp, quận 1, quận 4, quận Phú Nhuận, quận 10 đều đã hết hồ sơ cho thí tự do đến đăng ký thi Trung học phổ thông Quốc gia.Về vấn đề này, đại diện Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 1 cho biết một số thí sinh tự do đến hỏi mua hồ sơ đăng ký dự thi nhưng tại đây đã hết hồ sơ. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố phân bổ cho Trung tâm khoảng 250 bộ hồ sơ, nhưng do đây là quận trung tâm thành phố nên có nhiều thí sinh đến đăng ký, trong đó có cả những thí sinh đến từ các tỉnh, thành khác cũng đến mua hồ sơ.Trước thông tin một số trung tâm giáo dục thường xuyên, trong đó có Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Gò Vấp, ngừng nhận hồ sơ thí sinh tự do từ ngày 17/4, ông Lê Ngọc Khái, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Gò Vấp khẳng định trung tâm vẫn nhận hồ sơ đến hết ngày 20/4.Tuy nhiên, thí sinh tự do nên nộp hồ sơ sớm để Trung tâm có thời gian nhập số liệu và đối chiếu, chỉnh sửa thông tin kịp thời nếu có sai sót.Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ chí Minh cũng đã thông báo yêu cầu các trung tâm giáo dục thường xuyên tiếp tục nhận hồ sơ của thí sinh tự do đến hết ngày 20/4 theo quy định của Bộ./.