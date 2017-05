Một góc dự án nhà ở thu nhập thấp Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Giao dịch bất động sản trong quý 2/2017 đã tốt hơn hẳn quý 1 bởi không vấp vào thời gian nghỉ Tết kéo dài. Phân khúc trung bình tạo sự sôi động cho thị trường và đây cũng chính là xu hướng của năm.Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định các chủ đầu tư có thương hiệu như Vingroup, Eurowindow... sắp tới sẽ tung ra thị trường một lượng lớn các sản phẩm nhà ở phân khúc trung bình. Đây là phân khúc mà thị trường có nhu cầu lớn. Vì vậy, thị trường được dự báo sẽ sôi động thêm nhờ phân khúc này và lượng bán kỳ vọng tiếp tục đạt cao cho đến cuối năm, tăng trưởng cả 2 xu hướng mua đầu tư và để ở.Nhà ở hạng tiêu chuẩn sẽ có điều kiện phát triển xứng với tiềm năng của phân khúc này. Cùng với đó, nhà ở xã hội sẽ được tạo điều kiện phát triển do có sự vào cuộc của Chính phủ, các tổ chức và các doanh nghiệp.Tại Hà Nội, nếu trong quý 1 có khoảng hơn 9.000 căn hộ được mở bán từ 35 dự án trên toàn thành phố thì phân khúc trung cấp chiếm lĩnh tới 62% nguồn cung mới. Con số này cho thấy nguồn cung cũng được cải thiện hơn so với các quý trước đó, giúp nhà đầu tư có nhiều sự lựa chọn.Trong các tháng còn lại của năm, lượng nhà ở hoàn thành mới tại Hà Nội dự kiến đạt hơn 30.000 căn, với 50% là phân khúc nhà trung cấp. Khu vực phía Tây và Tây Nam Thủ đô dự kiến vẫn tiếp tục “thống lĩnh” nguồn cung.Các khu vực khác như Tây Hồ hay Đống Đa, Ba Đình cũng dự kiến chào đón thêm các dự án chất lượng. Hầu hết các dự án hiện nay đều hình thành tại khu vực ngoài trung tâm.Lượng mở bán được kỳ vọng sẽ tăng và sôi động ở tất cả các phân khúc. Tuy nhiên, giá bán dự báo có thể tăng thêm 3-5% so với quý 1.Với Thành phố Hồ Chí Minh, trong quý 1 có khoảng 5.083 căn từ 21 dự án được chào bán; trong đó có 6 dự án mới. Phân khúc trung cấp chiếm 52% tổng số căn hộ chào bán với giá trung bình đạt 1.595 USD/m2, tăng 13% so với năm trước.Giá chào bán ở phân khúc cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng khoảng 7,9% nhờ các dự án có chất lượng cao, thực sự tạo được sức hấp dẫn với khách hàng, đặc biệt trong khu vực Quận 2.Từ nay đến cuối năm, nguồn cung căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể đạt khoảng 9000-12.000 căn/quý. Điểm tương đồng với Hà Nội là phân khúc trung bình cũng sẽ chiếm lĩnh thị trường.Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sự cải thiện về cơ sở hạ tầng như cầu nối Nguyễn Văn Cừ và cầu Nguyễn Tri Phương với đại lộ Võ Văn Kiệt cùng các tiện ích công cộng (Bệnh viện Nhi Đồng 3 ở huyện Bình Chánh)... sẽ thu hút sự quan tâm của thị trường về phía Tây của thành phố.Cùng giống như khách hàng tại Thủ đô, thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang chờ đợi một dự án quy mô lớn từ Vingroup trong phân khúc bình dân ở khu vực phía Đông. Phân khúc cao cấp cũng sẽ tăng đáng kể do một số dự án chất lượng cao dự kiến sẽ được đưa ra trong thời gian tới./.