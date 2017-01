Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: EPA/TTXVN

Thủ tướng Vương quốc Anh Theresa May ngày 17/1 dự kiến sẽ có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos của Thụy Sỹ, trong đó sẽ đề cập tới chiến lược đàm phán của nước Anh trong vấn đề Brexit, chỉ việc xứ sở sương mù rời Liên minh châu Âu (EU).Khả năng bà May sẽ thiên về kịch bản Brexit “cứng” hiện đang tạo thêm sức ép lên đồng bảng Anh, đẩy đồng tiền này xuống dưới ngưỡng 1,2 USD, song đồng thời lại giúp thị trường chứng khoán nước Anh lên giá kỷ lục.Giới đầu tư quan ngại rằng Thủ tướng Theresa May sẽ đề cập tới việc nước Anh rời Thị trường chung châu Âu và Liên minh thuế quan, dẫn tới kết cục Brexit “cứng” sẽ tác động tới kinh tế Anh.Theo đánh giá của chuyên gia phân tích thị trường của CMC Markets UK Michael Hewson, điều này khiến cho đồng bảng Anh trong phiên giao dịch ngày 16/1 giảm xuống 1,1983 USD (xấp xỉ mức thấp hồi tháng 10/2016) tại thị trường châu Á, so với mức 1,1992 USD vào đầu phiên giao dịch tại thị trường London, trước khi hồi phục và nhích lên 1,2032 USD vào giữa phiên.Thêm vào đó, đồng USD mạnh lên cũng làm gia tăng sức ép lên đồng bảng.Tuy nhiên, sự rớt giá mạnh của đồng bảng lại là một yếu tố đẩy chỉ số chứng khoán FTSE 100 tăng lên mức cao kỷ lục mới. Chỉ số này đã tăng 0,2% lên mức cao giữa phiên là 7.354 điểm.Giới quan sát lưu ý rằng vào thời điểm nước Anh chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán liên quan đến Brexit trong năm nay, Thủ tướng Theresa May có thêm một lợi thế không nhỏ là sự ủng hộ của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.Trả lời phỏng vấn với tờ The Times số ra ngày 15/1, ông Trump đã gọi Brexit là một điều tuyệt vời, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ việc hai bên nhanh chóng đạt được một thỏa thuận thương mại song phương./.