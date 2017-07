Chế biến cá tra xuất khẩu. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng Bảy ước đạt 375.000 tấn, tăng 1,1% so với cùng kì năm trước, đưa tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 7 tháng qua đạt 2,065 triệu tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước./.



Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá cá tra nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long trong tháng Bảy nhìn chung ổn định. Nguồn cung cá đạt kích cỡ bán hiện ở mức thấp, thị trường tiếp tục chững lại cả về giá và lượng thu mua.Tại Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ... giá cá tra thịt trắng nguyên liệu dao động từ 21.500 - 23.000 đồng/kg.Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng nhận định, mặc dù giá cá tra nguyên liệu từ đầu năm đến nay khá cao nhưng do lo ngại giá cả và đầu ra không ổn định nên tiến độ thả nuôi và thu hoạch còn thấp so thời điểm cùng kỳ.Cụ thể, diện tích cá tra từ đầu năm đến nay của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 3.921,6ha, giảm 5,4% so với cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch ước đạt 729.700 tấn, tăng 1,2% với cùng kỳ.“Tỉnh có diện tích nuôi lớn nhất là Đồng Tháp (1.688,31ha) thu hoạch đạt 250.900 tấn vẫn có sự tăng trưởng tốt, sản lượng tăng 14,2% so với cùng kỳ để bù cho sự giảm sút của các tỉnh như An Giang có sản lượng 194.400 tấn (giảm 3,9%), Cần Thơ có sản lượng 80.700 tấn (giảm 4,6%), Bến Tre có sản lượng 104.600 tấn (giảm 12,6%),” đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hay.Bên cạnh đó, thị trường cá tra giống cũng "hạ nhiệt" sau thời gian duy trì ở mức cao, đến nay cá tra giống đã giảm 5.000 – 10.000 đồng/kg so với đầu tháng 5/2017 (giá cá giống cỡ từ 1,5 – 2,5 cm giao động từ 28.000 – 50.000 đồng/kg).Trong khi đó, giá tôm nguyên liệu trong tháng diễn biến ổn định đến tăng nhẹ đối với cả tôm sú và tôm thẻ chân trắng do nguồn cung không còn nhiều như tháng trước.Tại Bạc Liêu, giá tôm sú ướp đá cỡ 30 con/kg ở mức 180.000 đồng/kg, cỡ 40 con/kg tăng 4.000 đồng/kg so với tháng trước lên 148.000 đồng/kg; giá tôm thẻ ướp đá cỡ 50 con/kg và 60 con/kg ổn định ở các mức tương ứng 128.000 đồng/kg và 118.000 đồng/kg.Tại Sóc Trăng, giá tôm thẻ tháng qua tăng nhẹ ở hầu hết các cỡ: cỡ 50 con/kg giá 137.000đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg); cỡ 60 con/kg giá 131.000 đồng/kg (tăng 4.000 đồng/kg); cỡ 80 con/kg giá 126.000 đồng/kg (tăng 4.000 đồng/kg).Diện tích nuôi và sản lượng tôm nước lợ 7 tháng đầu năm tiếp tục giữ xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Đối với tôm sú: diện tích ước đạt 594.000ha (tăng 2,4%), sản lượng đạt 135.300 tấn (tăng 13,2%); tôm thẻ chân trắng: diện tích ước đạt 66.900ha (tăng 17,8%) với sản lượng 145.500 tấn.Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đánh giá, nhìn chung thời tiết năm nay thuận lợi hơn năm trước nên diện tích nuôi tôm công nghiệp 7 tháng qua đã có xu hướng tăng trở lại. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tôm nuôi vẫn phát triển tốt và giá tôm nguyên liệu duy trì ổn định. Các tỉnh có diện tích và sản lượng tôm sú và tôm thẻ tăng khá là Trà Vinh, Kiên Giang, Sóc Trăng."Tuy nhiên, riêng trong tháng Bảy, mưa kéo dài ở miền Bắc đã ảnh hưởng đến môi trường nuôi khiến tôm bị sốc và đã xuất hiện một số bệnh như đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp ở một số tỉnh," đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cung cấp thêm.