Bảng tỷ giá chứng khoán tại một phiên giao dịch ở Sydney, Australia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 6/2, hầu hết thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong bối cảnh Phố Wall vừa trải qua một tuần bận rộn khi có hơn 100 công ty lớn báo cáo lợi nhuận cùng với báo cáo tăng trưởng việc làm tháng Một vừa qua và chính phủ mới sẽ rà soát lại những đạo luật chủ chốt về tài chính đã có hiệu lực sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008.Kết thúc phiên sáng chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng nhẹ 0,3%.Chứng khoán Nhật Bản đã tăng điểm tiếp nối sau đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ cuối tuần qua.Tại thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,3% (55,87 điểm) lên 18.974,07 điểm.Còn tại thị trường Australia, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,63% (35,60 điểm) lên 5.656,80 điểm.Trong khi đó, tại thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 0,71% (163,99 điểm) lên 23.293,20 điểm.Tại thị trường chứng khoán Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite cộng thêm 0,22% (6,94 điểm) lên 3.147,11 điểm.Bộ Lao động Mỹ thông báo số liệu việc làm phi nông nghiệp trong tháng ​Một vừa qua tăng vượt dự báo với 227.000 việc làm mới được tạo ra, chủ yếu do nhu cầu lao động tăng cao trong ngành bán lẻ, xây dựng và lĩnh vực tài chính.Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng yêu cầu xem lại các quy định tài chính được ban hành sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.Trong phiên sáng 6/2 đồng USD giảm nhẹ so với đồng yen Nhật Bản khi tỷ giá đứng ở mức 112,60 yen/USD so với mức 112,61 yen/USD tại thị trường New York của Mỹ cuối tuần qua./.