Bảng điện tử niêm yết chỉ số chứng khoán ở Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ đi ngược chiều nhau trong phiên ngày 3/5, trong đó chỉ số Dow Jones và DAX 30 nhích nhẹ, còn chỉ số S&P 500, Nasdaq Composite, FTSE 100 và CAC 40 đồng loạt giảm điểm.Cụ thể, tại Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones nhích nhẹ 0,1% lên 20.957,90 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 0,1% xuống 2.388,13 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,4% xuống 6.072,55 điểm.Tại châu Âu, chỉ số Euro Stoxx tăng 0,2% lên 3.586,25 điểm và chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tăng 0,2% lên 12.527,84 điểm. Trong khi đó chỉ số FTSE 100 giao dịch tại London (Anh) giảm 0,2% xuống 7.234,53 điểm; chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) hạ 0,1% xuống 5.301 điểm.Đồng USD tăng mạnh trong phiên cùng ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đánh đi tín hiệu thể chế này vẫn đang trong lộ trình nâng lãi suất dần dần, qua đó làm tăng đồn đoán Fed sẽ tiến hành nâng lãi suất trong tháng Sáu.Thông tin trên càng củng cố khả năng Fed sẽ nâng lãi suất thêm hai lần trong năm nay, qua đó đẩy đồng USD lên giá so với đồng euro và các đồng tiền chủ chốt khác. Đồng bạc xanh được giao dịch ở mức 112,67 yen/USD so với mức 112,04 yen/USD trước đó.Bên cạnh đó, đồng euro suy yếu so với đồng USD trước thềm vòng bầu cử thứ hai tại Pháp (diễn ra vào ngày 7/5) trong bối cảnh ứng cử viên theo đường lối trung dung Emmanuel Macron được cho là sẽ “chiến thắng” ứng cử viên theo đường lối cực hữu Marine Le Pen. Đồng euro được giao dịch ở mức 1,0887 USD/euro so với mức 1,0925 USD/euro trong phiên trước.Fed cũng đưa ra viễn cảnh lạc quan về nền kinh tế Mỹ, đồng thời nói rằng một vài số liệu yếu kém trong quý I “chỉ là tạm thời”, hoạt động kinh tế sẽ nhích lên với tốc độ từ từ.Một vài chuyên gia phân tích nhận định thông báo trên đã làm rõ lộ trình nâng lãi suất vào tháng tới của Fed, dù điều này phần lớn phụ thuộc vào số liệu kinh tế Mỹ.Theo dự kiến, Mỹ sẽ công bố báo cáo về thị trường việc làm trong tháng Tư, một chỉ số quan trọng đánh giá “thể trạng” nền kinh tế Mỹ, vào ngày 5/5./.