Công nhân dọn dẹp vệ sinh trên một đường phố ở New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Lao động Mỹ ngày 2/2 công bố báo cáo cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của nước này trong tuần kết thúc vào ngày 28/1 là 246.000 đơn (mức đã được điều chỉnh theo mùa), giảm 14.000 đơn so với tuần trước đó.Con số này thấp hơn mức dự đoán của giới phân tích và vẫn ở dưới 300.000 đơn trong tuần thứ 100 liên tiếp, chuỗi ngày dài kỷ lục kể từ năm 1970.Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần là số liệu được dùng để đo lường mức độ cắt giảm nhân sự và "sức khỏe" của thị trường việc làm.Nhà kinh tế trưởng của Pantheon Macroeconomics, ông Ian Shepherdson cho rằng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục ở mức thấp cho thấy các nhà tuyển dụng lo ngại không thể tìm kiếm người thay thế cho các vị trí còn trống, đồng thời nhận định rằng tình hình này sẽ còn tiếp diễn.Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (Fed) hôm 1/2 cho biết họ kỳ vọng tình hình thị trường lao động sẽ cải thiện hơn nữa, qua đó giúp thúc đẩy tăng tiền lương và hỗ trợ nền kinh tế (thông qua chi tiêu tiêu dùng tăng và thị trường nhà ở tiếp tục phục hồi).Fed - Ngân hàng trung ương Mỹ - đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 0,5-0,75% trong cuộc họp kéo dài hai ngày 31/1-1/2 vừa qua.Trong một báo cáo khác được công bố cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ cho biết năng suất lao động của công nhân Mỹ trong quý 4/2016 tăng lên 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chậm hơn so với con số 3,5% của quý trước đó.Tính trong cả năm 2016, năng suất lao động tại Mỹ chỉ tăng 0,2%, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2011./.