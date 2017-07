(Nguồn: Tập đoàn Vingroup)

(Nguồn: Tập đoàn Vingroup)

Hiện nay, chủ đầu tư áp dụng chính sách bán hàng đặc biệt hấp dẫn dành cho các khách hàng đặt cọc mua nhà/biệt thự tại tiểu khu Tulip thuộc dự án Vinhomes Riverside-The Harmony.



Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 15% giá trị nhà/biệt thự sẽ được ký Hợp đồng mua bán với chủ đầu tư.



Đặc biệt, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ lãi suất 0% với mức dư nợ 65% giá bán nhà/biệt thự đã bao gồm thuế VAT trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không muộn hơn ngày 25/01/2019.



Chủ đầu tư dự kiến bắt đầu bàn giao nhà từ tháng 8/2018.



Theo báo cáo của Savills quý 2 vừa qua, tổng lượng giao dịch biệt thự, liền kề tại Hà Nội đạt 1.310 căn, tăng đến 126% so với quý trước và tăng 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước.Trong khi đó nguồn cung phân khúc này chỉ tăng 4,8% trong quý 2 vừa qua nên các dự án thấp tầng chất lượng cao luôn được khách hàng và giới đầu tư săn đón.Đồng quan điểm trên, CBRE cũng đánh giá thị trường nhà đất trong quý 2 chứng kiến nhiều diễn biến tích cực với 1.205 căn được ghi nhận bán trong quý.Giá sơ cấp trung bình thị trường tiếp tục ổn định ở mức khoảng 84 triệu đồng/m2. Cùng với đó, giá thứ cấp trên thị trường cũng tăng 1,7% so với quý trước và 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức khoảng 87 triệu đồng/m2.Đánh giá chung về tình hình thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản cho biết giá cả bất động sản trong 6 tháng đầu năm tiếp tục tăng nhẹ.Trong bối cảnh “trăm hoa đua nở,” nhiều giao dịch sôi động diễn ra tại phân khúc thị trường thấp tầng, một trong những lựa chọn được nhiều nhà đầu tư lão luyện săn đón gần đây chính là tiểu khu Tulip thuộc phân khu Vinhomes Riverside-The Harmony.Lý giải về lựa chọn của mình, anh Sơn (40 tuổi), một nhà đầu tư chuyên nghiệp, chia sẻ: “Vinhomes Riverside là khu đô thị sinh thái với uy tín thương hiệu đã được khẳng định.Nếu xét trên bình diện thị trường, khó có một dự án nào có thể hội tụ được tất cả các yếu tố của khu đô thị sinh thái này như vị trí trung tâm, không gian sinh thái được chú trọng đầu tư và cộng đồng cư dân rất văn minh.Chính vì vậy, khi quỹ đất trung tâm thu hẹp, những dự án như Vinhomes Riverside chắc chắn sẽ càng trở nên quý hiếm.”Sản phẩm bất động sản được anh Sơn chọn lựa là một căn biệt thự song lập tại tiểu khu Tulip mang phong cách Venice bởi lẽ theo anh Sơn, đây là một sản phẩm có thiết kế tối ưu, diện tích vừa phải và vừa tầm tài chính với đa số các nhà đầu tư.Các căn biệt thự song lập đều có sân trước, vườn sau và 3 mặt thoáng đón gió, đảm bảo không gian sống tiện nghi và sinh thái cho gia chủ.Bên cạnh đó, phong cách Venice là một phong cách sang trọng thể hiện được đẳng cấp về thẩm mỹ và phong cách sống riêng biệt của giới nhà giàu.Ngoài sản phẩm biệt thự song lập, theo nguồn thông tin trong nội bộ giới đầu tư, các sản phẩm khác thuộc tiểu khu Tulip cũng đang “nằm trong tầm ngắm” của khá nhiều nhà đầu tư như biệt thự đơn lập, biệt thự nhà phố và nhà liền kề.Ngay khi chưa mở bán, hầu hết các căn biệt thự đơn lập của tiểu khu nhờ sở hữu hướng nhìn trực diện hoàn hảo ra hồ điều hòa đã được khách hàng quan tâm tìm hiểu. Trong khi đó, nhà liền kề với diện tích vừa phải và mức giá phù hợp cũng rất hấp dẫn khách hàng.Nhà liền kề tại tiểu khu Tulip đang được nhiều khách hàng quan tâm tìm hiểuĐặc biệt, phải nhắc đến dòng biệt thự nhà phố duy nhất nằm bên hồ và sát cạnh 2 công viên cây xanh rộng lớn-đây là sản phẩm đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ thị trường.Nhiều chuyên gia nhận định cơn sóng đầu tư này là điều dễ hiểu vì tiểu khu Tulip sở hữu vị trí cực đẹp bên hồ điều hòa rộng tới 12,4ha (lớn hơn diện tích hồ Hoàn Kiếm).Đây cũng là tiểu khu xanh nhất khu đô thị sinh thái với 4 công viên cây xanh, nhiều cụm cảnh quan nội khu đa dạng như vườn dưỡng sinh, vườn cờ, vườn điều khắc tượng... kế cận nhiều nhất các tiện ích đắt giá như sân tập golf hướng hồ, các sân chơi thể thao ngoài trời, nhà hàng nổi, quảng trường trung tâm…/.