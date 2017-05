Ông Emmanuel Macron phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Pau (Pháp). (Nguồn: EPA/TTXVN)

Thị trường châu Á sáng 8/5 đã lập tức có những phản ứng tích cực sau khi kết quả cuộc bầu cử tổng thống Pháp vòng hai ngã ngũ với chiến thắng thuộc về ứng cử viên theo đường lối ôn hòa Emmanuel Macron.Tại sàn giao dịch Tokyo sáng 8/5, đồng euro đã tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng qua so với đồng USD sau khi ứng cử viên Macron đắc cử tổng thống Pháp, điều đã giúp làm giảm những quan ngại về tương lai của nước Pháp trong khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).Cụ thể, ngay khi mở phiên giao dịch, đồng euro bất ngờ chạm mốc 1,1023 USD đổi 1 euro, mức cao nhất kể từ tháng 11/2016 và tăng so với mức 1,0998 USD/1 euro chốt phiên giao dịch tuần trước (ngày 5/5).Ngoài ra, đồng euro cũng tăng lên 124,59 yen từ mức 124,05 yen khi chốt phiên giao dịch cuối tuần trước. Tuy nhiên, phản ứng đi lên của đồng euro không kéo dài và tương đối khiêm tốn so với phản ứng sau chiến thắng vòng một của ông Macron hồi tháng trước khi các thị trường hầu hết đánh giá về sự thất bại của ứng cử viên Marine Le Pen. Kết quả bầu cử đã hoàn toàn loại bỏ nguy cơ nước Pháp rời khu vực Eurozone, sự việc mà ứng cử viên Le Pen từng cam kết theo đuổi nếu đắc cử tổng thống Pháp.Nhà kinh tế cao cấp Phil Borkin thuộc Ngân hàng ANZ cho biết các thị trường đã "thở phào nhẹ nhõm" sau khi kết quả cuộc bầu cử tổng thống Pháp vòng hai được công bố.Tuy nhiên, hiện vẫn còn những nghi ngại về việc liệu ông Macron có thể thúc đẩy những cải cách kinh tế ở cửa quốc hội khi không có được đa số hay không. Theo chuyên gia Borkin, vấn đề quan trọng là việc đảng của ông Macron sẽ giành được bao nhiêu ghế trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng tới.Ba năm trước, dư luận còn ít biết đến cái tên Macron, người nay đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất châu Âu với nghị trình tham vọng về cải cách chính trị và kinh tế cho nước Pháp cũng như Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát vẫn hoài nghi về khả năng đảng của ông Macron có thể giành đa số trong cuộc bầu cử sắp tới và có thể phải thành lập liên minh với các đảng khác để thực thi các chương trình nghị sự của ông.Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ sau khi kết quả bầu cử được công bố, ông Macron nhấn mạnh tầm quan trọng phải giành được đa số trong cuộc bầu cử quốc hội tới nhằm hiện thực hóa các kế hoạch cải cách của Pháp. Ông khẳng định sẽ nỗ lực hết sức trong 5 năm tới để thực hiện các nhiệm vụ to lớn vốn đòi hỏi cần có được "đa số thực sự và mạnh mẽ" để thực thi các thay đổi mà nước Pháp đang mong chờ./.