Vàng được trưng bày tại Sàn giao dịch vàng Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) 3/2 công bố báo cáo cho biết trong năm 2016, nhu cầu vàng trên toàn thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong 3 năm qua và nguyên nhân là do kim loại quý này đã trở thành mặt hàng đầu tư hấp dẫn đối với nhiều người.Theo báo cáo của WGC, nhu cầu vàng toàn cầu bao gồm vàng trang sức và vàng tích trữ trong năm 2016 đã tăng 2% so với năm 2015, lên mức 4.309 tấn.Báo cáo ghi nhận hoạt động đầu tư vàng tăng liên tiếp trong 3 quý đầu năm 2016. Riêng quý IV/2016, nhu cầu vàng toàn thế giới giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 994,1 tấn.Đây là hệ quả của việc các nhà đầu tư tạm rút về các kênh trú ẩn an toàn do lo ngại kinh tế toàn cầu trong bối cảnh tương lai khó đoán định của việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) và các chính sách mới của Mỹ dưới thời ông Donald Trump.Cuối tháng 9/2016, giá vàng thế giới ghi nhận mức trung bình 1.326,60 USD/ounce, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.Nhưng ngay sau khi kết quả bầu cử Mỹ được công bố với chiến thắng thuộc về tỷ phú Donald Trump, đồng bạc xanh của Mỹ đã tăng mạnh, khiến giá vàng rớt giá nhưng vẫn ghi nhận mức 1.251 USD/ounce, tăng 8% trong cả năm 2016.Báo cáo của WGC cho biết thêm việc giá vàng tăng trở lại trong năm 2016 đã khiến thị trường vàng trang sức đặc biệt xuống dốc trong năm này.Theo thông tin mới nhất về giá vàng, tại thị trường New York, Mỹ, giá vàng giao dịch chiều 3/2 (theo giờ Việt Nam) đang ở mức 1.214,41 USD/ounce.Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 2/2, giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong 11 tuần, sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) không đưa ra dấu hiệu rõ ràng nào về khả năng nâng lãi suất trong tháng Ba, qua đó đẩy đồng USD đi xuống.Một số chuyên gia nhận định sự yếu đi của đồng USD là nhân tố chính đẩy giá vàng đi lên trong phiên này.Số liệu thống kê cho thấy đồng bạc xanh vừa nếm trải một tháng 1 tồi tệ nhất trong 30 năm qua.Bên cạnh đó, mối lo ngại về căng thẳng chính trị cũng hỗ trợ đà tăng của giá vàng./.