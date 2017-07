Các thỏi vàng được trưng bày tại cửa hàng kim hoàn Ginza Tanaka ở Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thị trường vàng thế giới đã có một tuần khởi sắc, nhờ sự yếu đi của đồng USD. Các chuyên gia ước tính tuần qua giá kim loại quý này tăng 2,2% và ghi nhận tuần tăng giá mạnh nhất trong hai tháng qua, khi đồng USD rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2016.Chào sàn tuần mới (17/7), giá vàng thế giới đi lên trong bối cảnh đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng qua, sau số liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ thấp, qua đó làm giảm triển vọng của các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).Bước sang phiên giao dịch ngày 18/7, sự yếu đi của đồng bạc xanh đã đẩy giá vàng lên mức cao nhất của hơn hai tuần, với giá vàng giao ngay có lúc chạm mức cao nhất kể từ ngày 30/6/2017 là 1.244,3 USD/ounce. Chỉ số USD, thước đo "sức khỏe" của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, phiên này giảm 0,53% xuống còn 94,64 – mức thấp nhất trong 10 tháng qua.Theo giới phân tích, lý do khiến đồng USD yếu đi là vì thị trường hoài nghi về khả năng thành công của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thực hiện những lời hứa lúc tranh cử, bên cạnh xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương trên thế giới.Sau khi quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày 19/7, do hoạt động bán ra chốt lời của giới đầu tư, giá vàng đã lấy lại đà tăng và vọt lên mức cao nhất trong ba tuần trong phiên giao dịch ngày 20/7.Theo các nhà phân tích, những bình luận của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi về chương trình mua trái phiếu của ECB đã đẩy đồng euro lên mức cao nhất trong 14 tháng và gây sức ép đối với đồng USD.Sau cuộc họp ngày 20/7, ông Draghi cho biết các nhà hoạch định chính sách ngân hàng này sẽ thảo luận về những thay đổi trong chương trình mua trái phiếu vào mùa Thu. Các nhà phân tích nhận định phát biểu trên của ông Draghi đã khiến đồng euro lên giá, trong khi chỉ số USD giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tháng. Đây được coi là nhân tố tạo đà đi lên cho giá vàng trong phiên này.Bên cạnh đó, theo một số chuyên gia phân tích, giá vàng còn được hỗ trợ bởi những thông tin xung quanh cuộc điều tra với sự giám sát của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đối với cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 cũng như sự liên hệ của đội ngũ tranh cử của ông Donald Trump với vụ việc này.Trong phiên cuối tuần 21/7, giá vàng tiếp tục được hưởng lợi từ sự yếu đi của đồng USD. Chốt phiên này, giá vàng giao tháng Tám tại Mỹ tăng 9,4 USD (0,75%) lên 1.254,90 USD/ounce.Tuy nhiên, chuyên gia Georgette Boele, thuộc ABN AMRO, cho rằng triển vọng Fed nâng lãi suất sẽ kiềm chế đà tăng của giá vàng. Chuyên gia này dự báo giá vàng sẽ dao động trong biên độ 1.200-1.250 USD/ounce.Quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust, cho biết trong tháng Bảy lượng vàng do quỹ này nắm giữ đã giảm 4,3%, tương đương 1,2 tấn.Theo số liệu của công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường kim loại quý GFMS, lượng nhập khẩu vàng của Ấn Độ đã tăng vọt lên 75 tấn trong tháng Sáu và vượt xa mức 22,7 tấn trong cùng kỳ năm trước. Tính chung trong nửa đầu năm 2017, quốc gia châu Á này đã nhập khẩu 514 tấn vàng, tăng 161% so với năm trước đó./.