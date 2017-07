Một mẫu xe tay ga của hãng YAMAHA tại triển lãm Môtô Xe máy Việt Nam lần thứ 2 (Vietnam Motorcycle Show 2017 – VMCS 2017), tháng 5/2017. (Ảnh: Thế Anh/Vietnam+)

Một mẫu xe thể thao phân khối lớn được trưng bày tại Triển lãm Môtô Xe máy Việt Nam lần thứ 2 (Vietnam Motorcycle Show 2017 – VMCS 2017), tháng 5/2017. (Ảnh: Thế Anh/Vietnam+)

Thị trường xe máy Việt Nam, dù được cho là đã chạm ngưỡng bão hòa, nhưng qua động thái của các doanh nghiệp cho thấy, thị trường này vẫn còn nhiều tiềm năng khi đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ xe số truyền thống sang xe tay ga cao cấp, đặc biệt là xe phân khối lớn như hiện nay.Theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), thị trường xe máy Việt Nam được dự báo đã bão hòa, nhưng trong năm 2016 vẫn tiêu thụ gần 3,14 triệu xe, tăng 9,5% so với năm trước.Đồng thời đã có sự chuyển dịch từ xe số truyền thống sang xe tay ga giá trị cao và đang dịch chuyển sang xe phân khối lớn. Riêng nửa đầu năm 2017, doanh số bán hàng của 5 đơn vị thành viên đạt 1.527.288 xe, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.Đánh giá về thị trường xe máy Việt Nam, Chủ tịch VAMM Yano Takeshi cho biết, phân khúc xe tay ga đang chiếm hơn 45% thị phần và sẽ là phân khúc tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Đặc biệt, thời gian gần đây, thị trường đang có xu hướng chuyển dịch sang phân khúc xe phân khối lớn và cũng sẽ tăng trưởng mạnh trong tương lai.Điều ông Yano Takeshi cho biết không phải là ngẫu nhiên khi triển lãm môtô xe máy Việt Nam vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ đơn thuần là 5 doanh nghiệp sản xuất xe trong nước mà còn có sự xuất hiện của 5 thương hiệu xe hàng đầu thế giới như Benelli, Ducati, Kawasaki, Peugeot, Harley-Davidson cùng tham gia.Tại triển lãm này, các doanh nghiệp đã đầu tư mạnh mẽ cả về quy mô, chất lượng và hình thức tổ chức để thể hiện thể hiện quyết tâm chinh phục khách hàng Việt bằng những sản phẩm mới của mình.Qua đó, các doanh nghiệp đã giới thiệu đến công chúng hơn 100 mẫu xe đa dạng các phân khúc, từ xe thương mại, xe thể thao, xe phân khối lớn nhằm mang đến cho khách hàng Việt bức tranh toàn cảnh về xu hướng sản phẩm trong nước và quốc tế.Với các liên doanh sản xuất trong nước, cùng với việc trưng bày giới thiệu sản phẩm mới của mình, các liên doanh này cũng tranh thủ trưng bày, giới thiệu các mẫu xe thể thao, xe phân khối lớn nhập khẩu nguyên chiếc về thị trường Việt Nam để thăm dò và công bố gia nhập thị trường.Điển hình như Honda Việt Nam vốn chỉ chuyên về xe số truyền thống và tay ga cũng đã công bố thông tin về mảng kinh doanh mới - xe phân khối lớn nhằm đa dạng hóa các dòng sản phẩm xe của mình.Tại triển lãm môtô, xe máy Việt Nam 2017, Honda đã giới thiệu các mẫu xe CB400SF, CB500F, CBR650F, CBR500R, CB150R và Rebel 300 lần đầu tiên được giới thiệu trên thế giới tại triển lãm môtô Long Beach tại Mỹ.Khác với Honda Việt Nam, Yamaha Việt Nam âm thầm tung ra thị trường các mẫu xe phân khối lớn phiên bản mới xuất hiện trên thị trường thế giới như TFX150, MT03, YZF-R3 và FZ150i với giá bán từ 69 đến 139 triệu đồng.Tương tự như Yamaha Việt Nam, hãng xe đồng hương đến từ Nhật Bản là Suzuki cũng ra mắt các sản phẩm mới là Raider FI 150, GSX-R150, GSX-S150, GD110…Đáng chú ý, với các ông lớn của dòng xe nhập khẩu chính hãng, Benelli cũng vừa mắt mẫu xe đa địa hình TRK 502 hoàn toàn mới hướng đến những người đam mê "phượt."Cùng với các sản phẩm đang phân phối tại thị trường Việt Nam, hãng xe đến từ Italia là Ducati cũng góp mặt với cái tên "đình đám" như Scrambler và Monster Monster, XDiavel, Multistrada.Trong khi đó, hãng Kawasaki cũng trình làng thị trường Việt dòng xe sport touring Versys 300 và mẫu Ninja H2 Carbon bản đặc biệt chỉ sản xuất 500 chiếc trên toàn cầu; trong đó có 5 chiếc hãng “ưu ái” dành cho thị trường Việt Nam với giá bán 1,138 tỷ đồng.Với sự xuất hiện của các “ông lớn” liên tiếp gia nhập thị trường Việt Nam thời gian gần đây sẽ làm phong phú thêm thị trường, đáp ứng đa dạng nhu cầu người tiêu dùng, nhưng mức độ cạnh tranh theo đó cũng gay gắt hơn.Bởi Việt Nam được VAMM đánh giá là thị trường tiêu thụ xe máy lớn thứ 4 trên thế giới, chỉ sau Ấn Độ, Trung Quốc và Indonesia.Với thị trường rộng lớn như vậy và đang có chuyển dịch sang xe tay ga và xe tay ga cao cấp, xe côn tay, xe thể thao, xe phân khối lớn... là lý‎ do khiến các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu tỏ ra lạc quan về mức độ tăng trưởng của thị trường ở Việt Nam.Các nhà sản xuất cũng cho biết, cùng với cơ sở hạ tầng ngày càng được cải thiện, thu nhập của người dân ngày càng nâng cao họ mua xe tay ga cao cấp, xe tay côn, hay xe phân khối lớn không chỉ thỏa mãn nhu cầu bản thân mà còn thể hiện đẳng cấp của mình. Đây sẽ là phân khúc tăng trưởng tiếp theo của thị trường xe máy Việt Nam khiến nhiều hãng xe điều chỉnh lại kế hoạch của mình.Theo ông Yano Takeshi, Tổng Giám đốc Yamaha Motor Việt Nam, bên cạnh việc tập trung đầu tư vào các dòng xe tay ga cao cấp sản xuất trong nước, hãng đã và đang nhập khẩu các mẫu xe thể thao về phân phối nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Đồng thời khẳng định sẽ là vị trí dẫn đầu trong dòng xe thể thao.Trong khi đó, hãng xe phân khối lớn đến từ châu Âu lần đầu tiên gia nhập thị trường Việt Nam là Ducati cũng đánh giá, thị trường xe thể thao, xe phân khối lớn ở Việt Nam có tiềm năng phát triển mạnh và sẽ là một trong những thị trường trọng điểm ở Đông Nam Á mà họ đang quan quan tâm phát triển.Theo bà Vũ Bích Trang, Tổng Giám đốc Ducati Việt Nam, với sự ủng hộ của những người yêu thương hiệu xe Ducati tại Việt Nam, sau khi hoạt động ổn định ở khu vực phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ducati tiếp tục mở rộng hoạt động ở khu vực phía Bắc tại Hà Nội và tiếp tục khai thác thị trường miền Trung ở Đà Nẵng vào cuối năm nay…Với các liên doanh lâu nay đơn thuần chỉ sản xuất xe số và xe ga, nay có thêm kế hoạch phân phối xe phân khối lớn cùng với những doanh nghiệp nhập khẩu chính hãng xe Harley, Kawasaki, Ducati, Triumph... mới gia nhập có thể thấy thị trường xe máy, xe phân khối lớn ở Việt Nam không chỉ bão hòa mà còn rất tiềm năng và gần như đã hội tụ đầy đủ các thương hiệu xe lớn trên thế giới.Tín hiệu đáng mừng của thị trường xe là vậy, nhưng theo nhiều người dân có nhà ở ven đường phố hay trong ngõ nhỏ trên địa bàn Hà Nội, thời gian gần đây một số người điều khiển dòng xe phân khối lớn thiếu ý thức khiến họ cảm thấy bất an dù đêm hay ngày.Chị Thu Hà ở Dốc Thọ Lão, quận Hai Bà Trưng cho hay, gia đình chị có con nhỏ và bố mẹ già, cả gia đình đang chìm trong giấc ngủ thi thoảng phải tỉnh giấc khi nghe âm thanh cứ “uỳnh uỳnh” của xe phân khối lớn dội vào tai giữa đêm khuya. Người già khi nghe âm thanh này bị đánh thức khó ngủ lại, còn trẻ nhỏ thì giật mình khóc cả đêm.Còn theo Anh Nguyễn Mạnh, nhà trong ngõ nhỏ ở phố Đội Cấn (Hà Nội) cho hay, trong ngõ nhỏ nhà anh có vài người sử dụng xe Vespa LX, họ đi sớm hay về khuya cả ngõ hầu như ai cũng biết bởi âm thanh của chiếc xe này phát ra kêu phè phè. Giờ đây lại thêm nỗi khổ từ âm thanh gầm rú của xe phân khối lớn.Ban đêm là như vậy, còn ban ngày nhiều khi đang tham gia giao thông, bỗng từ đâu một chiếc xe phân khối lớn nẹt pô đến đinh tai nhức óc và phóng vèo trước mặt khiến nhiều người đi đường hoảng hồn, đặc biệt là người già và phụ nữ.Theo đánh giá của anh Vũ Anh Phương người chơi xe phân khối lớn ở Hà Đông, Hà Nội cùng nhiều người khác, tình trạng trên là thật và chỉ rơi vào một số thanh niên thiếu‎ ý thức.Thậm chí, một số thanh niên khi mua xe mới về còn tháo bỏ các thiết bị giảm thanh của xe và gắn thêm pô tăng tốc để tạo ra âm thanh to, giòn hay gầm rú hơn để thỏa mãn đam mê.Từ đó tạo nên thành kiến với những người đi xe phân khối lớn còn bản thân chiếc xe không có lỗi mà lỗi do ý thức của người sử dụng../.