(Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN)

Trong 6 tháng đầu năm 2017, doanh số bán hàng của 5 đơn vị thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) đạt 1.527.288 xe, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.Theo đó, kết quả kinh doanh của các đơn vị gồm Honda Việt Nam với 14 sản phẩm; Piaggio Việt Nam 9 sản phẩm; Suzuki Việt Nam 6 sản phẩm; SYM Việt Nam 12 sản phẩm và Yamaha Motor Việt Nam với 14 sản phẩm và tập trung vào các mẫu xe số, xe tay ga, xe côn tay và xe thể thao.Mặc dù VAMM không công bố sản lượng sản xuất của từng đơn vị thành viên cũng như sức tiêu thụ từng mẫu xe trên thị trường (chưa bao gồm những mẫu xe mà các đơn vị thành viên đang xuất khẩu), nhưng ông Yano Takeshi, Chủ tịch VAMM cho biết​ tại Việt Nam, dòng xe tay ga đang chiếm hơn 45% thị phần và sẽ là phân khúc tăng trưởng mạnh trong thời gian tới khi thu nhập bình quân đầu người tăng lên.Tại lễ tổng kế hoạt động kinh doanh năm tài chính 2017 vừa được tổ chức tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam Toshio Kuwahara cho biết, trong năm tài chính 2017, tổng dung lượng toàn thị trường xe máy đạt gần 3,14 triệu xe, tăng khoảng 8% so với năm 2016.Trong đó, doanh số bán hàng của Honda Việt Nam đạt 2,17 triệu xe, tăng gần 7% so với năm tài chính trước và chiếm gần 70% thị phần xe máy trong cả nước. Trong tổng số xe được tiêu thụ, mức tăng trưởng của dòng xe tay ga lớn hơn so với xe số với tỷ lệ 52% và 48%.Xét về vùng miền, trong khi ở thành phố nhu cầu sử dụng xe tay ga tăng cao thì ở các vùng nông thôn nhu cầu về xe số vẫn còn nhiều.Vì vậy, các doanh nghiệp vẫn tập trung phát triển cho cả hai mảng xe ga và xe số nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của đa số người tiêu dùng.Đáng chú ý, đầu tháng 5 vừa qua, VAMM đã tổ chức sự kiện lớn thường niên là triển lãm mô tô, xe máy Việt Nam (VMCS 2017) tại Thành phố Hồ Chí Minh.Tại đây, các doanh nghiệp đã trưng bày hơn 100 mẫu xe từ phổ thông đến cao cấp, từ xe phân khối lớn đến những xe có ý tưởng độc đáo của các nhà sản xuất xe máy hàng đầu thế giới.Theo ông Yano Takeshi, triển lãm này nhằm tạo dựng sân chơi "uy tín - chuyên nghiệp - tự do - công bằng" cho tất cả các nhà sản xuất có cơ hội tiếp cận khách hàng và quảng bá sản phẩm. Đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp xe máy Việt Nam.Đây cũng là cầu nối đưa những mẫu xe đỉnh cao, công nghệ hiện đại nhất đến gần hơn tới người tiêu dùng Việt Nam.Các nhà sản xuất cho biết, thu nhập của người dân ngày càng tăng và nhu cầu sử dụng xe tay ga còn nhiều tiềm năng không chỉ ở thành phố mà còn ở các vùng nông thôn. Do vậy, họ vẫn tập trung khai thác những thị trường này và đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm./.