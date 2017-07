Cảnh sát chống bạo động gác tại Ankara. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn quốc gia Anadolu ngày 27/7 đưa tin, cảnh sát nước này đã bắt giữ ít nhất 26 người, trong đó có 17 người mang quốc tịch nước ngoài, bị nghi ngờ liên quan tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Nguồn tin trên cho biết, được sự hỗ trợ của lực lượng đặc nhiệm, các đơn vị cảnh sát chống khủng bố đã thực hiện đồng loạt các chiến dịch nhằm vào 14 địa điểm thuộc 9 quận khác nhau của thành phố Istanbul, thu giữ nhiều văn kiện và tài liệu số liên quan tới các nhóm thánh chiến Hồi giáo.Hãng thông tấn cũng cho hay một số đối tượng tình nghi đã từng tham chiến cùng với IS tại Syria.Từ khi tham gia liên quân do Mỹ đứng đầu chống IS tại Syria, Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên phải đối mặt với các vụ tấn công khủng bố.Ngay trong đêm Giao thừa bước sang năm 2017, IS đã tổ chức vụ tấn công và xả súng vào hộp đêm Reina ở thành phố Istanbul làm 39 người, trong đó chủ yếu là người nước ngoài, thiệt mạng.Thổ Nhĩ Kỳ đã trục xuất 5.000 nghi can khủng bố và cấm 53.000 đối tượng khác nhập cảnh trong nỗ lực chống khủng bố.Việc đẩy mạnh các chiến dịch truy quét nhằm vào các đối tượng tình nghi liên quan tới IS và phiến quân người Kurd kể từ đầu năm nay đang giúp cải thiện an ninh ở Thổ Nhĩ Kỳ, tránh được các vụ tấn công khủng bố như đã từng xảy ra vào năm 2016./.