Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ (áo hồng) tham gia đảo chính bất thành bị bắt giữ hồi tháng 7/2016. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters và AFP, trang web báo Haberturk đưa tin cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/5 đã bắt giữ 53 cựu nhân viên sở giao dịch chứng khoán Borsa Istanbul do nghi ngờ có quan hệ với giáo sỹ sống lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen, người bị Ankara cáo buộc chủ mưu cuộc đảo chính bất thành hôm 15/7/2016 tại Thổ Nhĩ Kỳ.Báo trên cho hay các công tố viên đã ra lệnh bắt giữ 102 người trong khuôn khổ cuộc điều tra.Các cuộc bố ráp được tiến hành tại 70 địa chỉ nhằm vào những nghi can đã bị sa thải của sở giao dịch chứng khoán Borsa Istanbul, sau vụ đảo chính bất thành nêu trên.Trong tổng số 150.000 đối tượng bị điều tra, khoảng 49.000 người đã chính thức bị bắt giữ do liên quan đến vụ đảo chính nêu trên.Khoảng 145.000 viên chức, nhân viên an ninh và học giả cũng bị đưa vào diện nghi ngờ hoặc sa thải trong khuôn khổ chiến dịch thanh trừng liên quan.Trong một diễn biến khác, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết nước này tối 11/5 đã trục xuất 3 công dân Thổ Nhĩ Kỳ gồm Turgay Karaman, Ihsan Aslan và Ismet Ozcelik bị Ankara truy nã do nghi có quan hệ với giáo sỹ Gulen./.