Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/2 cho biết tổng cộng 3.609 người đã bị bắt giữ trong các chiến dịch mang tên "hòa bình và an toàn," nhằm bảo đảm trật tự công cộng trên khắp nước này.Thông báo của Tổng cục an ninh Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận 3.609 người bị bắt giữ trong các chiến dịch phối hợp đồng thời giữa cảnh sát, hiến binh và lực lượng bảo vệ bờ biển - được tiến hành từ cuối ngày 10/2 đến sáng sớm 11/2.Có khoảng 2.282 đối tượng bị cảnh sát truy nã.Ngoài ra, cảnh sát cũng đã thu giữ 81 chiếc xe, 91 khẩu súng, 91 súng săn, 80.268 bao thuốc lá lậu, 686 điện thoại di động, 762 lít rượu không có giấy phép.Thông báo trên cũng cho biết tham gia chiến dịch quy mô lớn này có khoảng 81.000 nhân viên an ninh cùng 17 máy bay không người lái và 71 tàu thủy.Sau vụ đảo chính quân sự bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hồi trung tuần tháng Bảy năm ngoái, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã áp đặt tình trạng khẩn cấp trên cả nước, theo đó luôn đặt an ninh trong tình trạng cảnh giác cao độ.Hiện, nước này đang tiến hành các chiến dịch truy quét, bắt bớ và sa thải công chức chưa từng có tiền lệ trên khắp cả nước sau vụ chính biến nói trên./.