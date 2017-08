Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/8, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 1.026 người nước ngoài vượt biên trái phép vào lãnh thổ nước này.Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết những người bị bắt trên gồm 926 người mang quốc tịch Syria, 28 người Bulgaria, 18 người Hy Lạp và 3 người Iraq.Ngoài ra, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ hơn 50 người nước ngoài tìm cách vượt biên trái phép từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Syria. Một người khác cũng đã bị bắt giữ khi vượt biên trái phép từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Hy Lạp.Để ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép gia tăng từ Syria và Iraq vào lãnh thổ nước này, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các biện pháp an ninh dọc biên giới với 2 quốc gia láng giềng.Năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã xây dựng khoảng 330km tường dọc biên giới với Syria và Iraq.Kể từ khi bùng phát cuộc xung đột ở Syria hơn 6 năm trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận khoảng 2 triệu người tị nạn từ quốc gia láng giềng./.