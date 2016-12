Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch quân sự chống IS tại Gaziantep, khu vực biên giới với Syria, ngày 27/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/12, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai thêm xe tăng và pháo binh tới biên giới với Syria, nơi Ankara đang đẩy mạnh chiến dịch nhằm giành quyền kiểm soát một thành trì của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Hãng thông tấn nhà nước Anadolu đưa tin, một số xe tăng, phương tiện vận tải quân sự và ít nhất 10 đơn vị pháo binh đã được điều đến Oguzeli và Karkamis ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.Việc triển khai mới nhất này diễn ra trong bối cảnh các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đang siết chặt vòng vây xung quanh Al-Bab, thành trì của IS ở miền Bắc Syria, khi lực lượng phiến quân do Ankara hậu thuẫn và binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh cuộc tấn công nhằm giành lại thị trấn này từ tay IS.Trước đó, tổng cộng 14 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng và 33 người khác bị thương ngày 21/12 trong các cuộc tấn công của những tay súng thuộc IS ở Syria khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn các phiến quân tìm cách kiểm soát thị trấn Al-Bab.Cuối tháng 8/2016, Thổ Nhĩ Kỳ triển khai chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Syria nhằm tiêu diệt các tay súng IS đang ẩn náu tại khu vực biên giới giữa hai nước.Trước đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo kể từ khi thực hiện các chiến dịch quân sự nêu trên, quân đội nước này đã tiêu diệt hơn 1.000 tay súng IS./.