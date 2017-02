Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hình chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: wikipedia.org)

Các chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria không chỉ nhằm mục tiêu cuối cùng là giành lại quyền kiểm soát thành phố al-Bab từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mà còn là quét sạch phiến quân thánh chiến khỏi khu vực biên giới chung giữa hai nước.Phát biểu với báo giới ngày 12/2 trước khi lên đường công du các nước Bahrain, Saudi Arabia và Qatar, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định mục tiêu tối thượng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong các chiến dịch này là đảm bảo một khu vực biên giới rộng 5.000km2 không có các tay súng Hồi giáo cực đoan.Ông khẳng định các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định đồn trú trên lãnh thổ Syria sau khi tiêu diệt và đánh bật khỏi đây các tay súng IS và Lực lượng Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG), vốn bị Ankara coi là các thế lực thù địch.Trong những ngày gần đây, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào thành phố Al-Bab từ phía Tây và hiện kiểm soát 10% thành phố này cũng như toàn bộ khu vực ngoại ô phía Tây. Trong khi đó, quân đội Syria và các lực lượng đồng minh cũng giành được nhiều thắng lợi tại khu vực phía Nam thành phố.Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu triển khai chiến dịch chưa từng có tiền lệ bên trong lãnh thổ Syria và Iraq hồi tháng 8/2016, với mục tiêu cùng lúc tấn công cả IS và các tay súng người Kurd.Sau các đợt tiến công nhanh chóng ở giai đoạn đầu, chiến dịch đã rơi vào cuộc giao tranh đẫm máu để giành quyền kiểm soát Al-Bab từ tháng 12 năm ngoái.Theo hãng tin Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ, 66 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch "Lá chắn Euphrates" bắt đầu, chủ yếu do các cuộc tấn công từ phía IS.Al-Bab nằm dưới sự kiểm soát của IS kể từ năm 2014 khi nhóm khủng bố này chiếm nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn tại Syria và Iraq, đồng thời tuyên bố thành lập vương quốc Hồi giáo./.