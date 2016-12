Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Daily Sabah)

Theo Reuters, ngày 26/12, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giới chức nước này tuần trước đã tạm giam 1.682 người để thẩm vấn vì tình nghi liên quan đến các tổ chức phiến quân, ​đồng thời bắt giữ 516 người khác.Trong số này, đã có 1.096 người bị tạm giam và 426 người bị bắt do tình nghi có liên quan đến giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, người mà Ankara cáo buộc đã đứng sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng Bảy.Bộ trên cũng cho hay tổng cộng 508 người bị tạm giam và 78 người bị bắt giữ do liên quan đến lực lượng phiến quân người Kurd.Ngoài ra, các nhà chức trách đã tạm giam 78 người và bắt giữ 12 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.