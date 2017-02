Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ lục soát căn hộ của Abdulgadir Masharipov, nghi can chính trong vụ vụ tấn công một hộp đêm ở thành phố Istabul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin Tổng cục An ninh Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/2 cho biết các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 763 nghi can thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong chiến dịch truy quét tại 29 tỉnh thành trên cả nước kể từ ngày 5/2.Tuyên bố của cơ quan trên còn cho hay cảnh sát đã tịch thu số lượng lớn các tài tiệu, hai súng lục, bốn súng trường và nhiều đạn dược.Theo cơ quan trên, IS hiện đang tìm kiếm các mục tiêu để tiến hành một vụ tấn công lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ, do đó chúng đã đẩy mạnh tuyên truyền cho hoạt động tuyển mộ trong khi coi Thổ Nhĩ Kỳ là mục tiêu chính.Nhật báo Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ còn cho biết phần lớn những nghi can nêu trên đang bị điều tra do dính líu tới hoạt động cung cấp tài chính, các tay súng nước ngoài và hoạt động tiếp tế đến các vùng chiến sự của IS./.