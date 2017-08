Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại Istanbul. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 1/8, Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra xét xử gần 500 đối tượng đã bị bắt trong chiến dịch trấn áp tội phạm sau cuộc đảo chính bất thành xảy ra hồi năm ngoái.Đây là một trong nhiều phiên tòa được tổ chức trên cả nước nhằm xét xử các nghi can âm mưu đảo chính.Theo hãng thông tấn Anadolu, tại phiên tòa diễn ra ở ngoại ô Ankara, 486 nghi can bị đưa ra xét xử với nhiều tội danh từ giết người, sử dụng vũ lực nhằm lật đổ quốc hội và chính phủ, vi phạm hiến pháp và mưu sát Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.Ngoài ra, một số đối tượng được xem là chủ mưu bị cáo buộc sử dụng căn cứ không quân Akinci​ ở Tây Bắc thủ đô Ankara làm trụ sở để ra lệnh và điều một số máy bay ném bom tòa nhà quốc hội.Trong số những nghi can bị bắt, có cả cựu Tư lệnh Lực lượng Không quân Thổ Nhĩ Kỳ Akin Ozturk. Tuy nhiên, nhân vật này bị xét xử trong một phiên tòa khác cũng liên quan đến âm mưu đảo chính.Trước đó, thông báo của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong số những nghi can chính có tên trong bản cáo trạng, có cả giáo sỹ Fethullah Gulen, nhân vật đang sống lưu vong tại Mỹ, bị chính quyền Ankara cáo buộc đứng đằng vụ đảo chính hồi tháng 7/2016.Ngoài ra, nhiều người bị nghi ngờ có quan hệ với mạng lưới ủng hộ giáo sĩ Fethullah Gulen, một số bị tình nghi là thành viên đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị Anraka đặt ngoài vòng pháp luật; và phần còn lại bị nghi ngờ liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoặc các nhóm khủng bố khác.Theo số liệu của chính phủ, âm mưu đảo chính đã khiến 248 người thiệt mạng, không kể 24 phần tử tham gia đảo chính bị tiêu diệt ngay trong tối 15/7/2016.Hồi tháng 5 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ cũng mở phiên xét xử hơn 220 nghi can, trong đó có 26 cựu tướng lĩnh, bị cáo buộc là cầm đầu cuộc đảo chính chống lại Tổng thống Erdogan vào đêm 15/7/2016./.