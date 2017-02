Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn vùng biên Karkamis thuộc tỉnh Gaziantep (Thổ Nhĩ Kỳ) - khu vực giáp ranh với Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ thành lập một ủy ban chung nhằm ngăn ngừa những vụ việc tương tự sau khi ba binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong khuôn khổ chiến dịch không kích của Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.Theo nguồn tin từ Bộ Tổng Tham mưu Các Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/2, ủy ban này đồng thời có nhiệm vụ tăng cường phối hợp hành động giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria.Trong khi đó, các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/2 cho biết Ankara đến nay chưa có kế hoạch thành lập một ủy ban chung với Moskva để điều tra vụ việc xảy ra đối với ba binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ.Trước đó, Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ cho hay ba binh sỹ nước này đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương do không may trúng bom của máy bay Nga đang thực hiện nhiệm vụ tại thị trấn al-Bab ở Syria. Các máy bay của Nga đang tấn công các mục tiêu của IS thì một quả bom đã bất ngờ rơi trúng một tòa nhà nơi các binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đóng quân.Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ngay lập tức gọi điện thể hiện chia buồn với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan về sự cố đáng tiếc này. Ngoài ra, hai bên cũng đã có cuộc tiếp xúc cấp thủ tướng. Phía Ankara sau đó cũng đã hài lòng về những hành động và tuyên bố của chính quyền Moskva về vụ việc.Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã được cải thiện đáng kể trong những tháng gần đây sau sự cố không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay quân sự của Nga tại khu vực biên giới Syria hồi cuối năm 2015. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực hợp tác trong vấn đề Syria.Liên quan đến vấn đề Syria, phát biểu trên báo Izvestia (Tin tức) của Nga số ra ngày 10/2, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhắc lại quan điểm của Nga rằng chỉ có người Syria mới quyết định được họ sẽ sống trong một đất nước như thế nào và ai là người lãnh đạo nước này.Ông cũng cho biết cuộc đối thoại giữa Chính phủ Syria và người Kurd tại quốc gia Trung Đông này đang phát triển, trong năm ngoái đã diễn ra bốn vòng đàm phán giữa hai bên với sự trung gian của Nga nhằm duy trì sự thống nhất của Syria.Nga vẫn cho rằng đối thoại giữa các bên xung đột tai Syria là có lợi. Theo ông Lavrov, vấn đề của người Kurd là vấn đề căn bản để duy trì chủ quyền quốc gia của Syria và triển vọng ổn định trên toàn khu vực Trung Đông./.