Cảnh đổ nát tại Deir al-Zor, Syria sau các cuộc không kích. (Nguồn: REUTERS/TTXVN)

Thỏa thuận về thiết lập 4 vùng giảm căng thẳng tại Syria, được các nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết và bảo trợ, đã chính thức có hiệu lực, theo đó từ 0 giờ ngày 6/5 giờ Syria (4 giờ sáng giờ Hà Nội) chấm dứt mọi hoạt động quân sự tại 4 khu vực này.Lệnh cấm bay tại 4 khu vực giảm căng thẳng cũng được áp dụng đối với máy bay quân sự, kể cả của Syria với mục đích chống khủng bố.Các nước bảo trợ sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để chống khủng bố tại các khu vực này cũng như các khu vực khác bên ngoài.Tại ranh giới các vùng giảm căng thẳng sẽ là các vùng an toàn, trong đó bố trí các trạm kiểm soát để giám sát hoạt động ra vào của dân thường cũng như cứu trợ nhân đạo, trong khi các trạm giám sát cũng được thiết lập để theo dõi việc thực hiện lệnh ngừng bắn.Ba nước đảm bảo lệnh ngừng bắn ngày 14/5 sẽ thành lập Nhóm công tác hỗn hợp về giảm căng thẳng để xác định ranh giới các khu vực giảm căng thẳng và vùng an toàn, đồng thời soạn thảo bản đồ các khu vực này trước ngày 27/5.Trước đó, ngày 4/5, tại cuộc đàm phán hòa bình Syria ở Kazakhstan, các nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký bản ghi nhớ về thiết lập 4 khu vực giảm căng thẳng tại Syria.Các hoạt động quân sự không được phép triển khai tại đây bao gồm cả các chuyến bay của lực lượng không quân. Bốn khu vực trên gồm tỉnh Idlib, một số vùng liền kề tới phía Bắc tỉnh Homs, Đông Ghouta và một loạt các tỉnh ở miền Nam Syria (Daraa và Al-Quneitra). Bản ghi nhớ có thời hạn nửa năm và có thể tự động gia hạn thêm nửa năm.Chính phủ Syria ủng hộ đề xuất thiết lập vùng giảm căng thẳng tại nước này, song Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC), đại diện phe đối lập chính của Syria ngày 5/5 cho rằng thỏa thuận trên vẫn mơ hồ, thiếu biện pháp bảo vệ an toàn và các cơ chế tuân thủ./.