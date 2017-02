Người nông dân trong một vườn điều. (Nguồn: TTXVN)

Từ đầu năm đến nay, tại Bình Phước có 7 trận mưa khác thường đúng lúc các vườn điều trổ bông, gây hại cho quá trình đậu quả.Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Phước, mặc dù những cơn mưa trên làm lợi cho vườn cao su, bổ sung cho các hồ chứa nước phục vụ mùa khô, nhưng mưa không đúng "kỳ vọng" cho hộ nông dân trồng điều và làm bà con mất vui sau Tết.Hiện tại, nhiều nhà vườn trồng cây điều tại tỉnh Bình Phước đang “đau đầu” bởi tình trạng mưa trái mùa, sương muối tiếp tục làm héo trái non, khô bông,…và dự đoán khả năng năng suất giảm rất cao.Bà con trồng điều chia sẻ, vào khoảng thời gian nghỉ Tết, điều bắt đầu trổ bông rất mạnh nên lệ thuộc điều kiện thời tiết; do cây điều chịu nắng tốt, nếu không gặp mưa cây mới đậu quả cho trái nhiều. Theo ghi nhận, vườn điều 4 ha của anh Điểu Thanh tại thôn Sơn Lập, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng trổ bông bị trúng cơn mưa lớn, khiến bông bị ngậm nước, hư thối khá lớn.Anh Điểu Thanh cho biết, trước Tết, một số nhánh điều cũng đã đậu trái và phát triển tương đối tốt. Thế nhưng, trong thời điểm sau 3 ngày Tết, trên địa bàn huyện xuất hiện mưa trái mùa liên tục từ 3 đến 4 ngày khiến việc ra bông điều bị ảnh hưởng xấu đi.Hiện cả nhà trông chờ hơn 4ha điều sau nhiều năm trồng chăm bón chờ mùa này thu hoạch để trả nợ. Nhưng nay, trước ảnh hưởng nặng của thời tiết bất thường nên gia đình dự đoán mùa vụ năm nay chỉ được phần điều trổ bông đợt đầu, còn đợt trổ bông lần hai này khả năng đậu trái không cao.Cùng chung cảnh ngộ, bà con trồng điều tại địa bàn huyện Lộc Ninh, Hớn Quản cũng gặp "rủi ro" do điều trổ bông gặp mưa trái mùa. Theo bà con, gần đây sau mưa trái mùa thì sương muối xuất hiện. Địa bàn ảnh hưởng nhiều là xã An Khường (Hớn Quản), Lộc Khánh (Lộc Ninh)...Đáng lưu ý là những ngày qua từ sáng sớm cho đến khoảng 9 giờ sáng vẫn còn sương mù dày đặc. Theo các hộ dân, nếu tình trang sương muối kéo dài trong mấy ngày nữa thì sẽ ảnh hưởng xấu đến bông điều. Kinh nghiệm cho thấy, gặp thời tiết khác thường này, những bông đang nở sẽ khô và teo tóp lại. Riêng những trái non đang lú nhú chuẩn bị kết trái sẽ héo và đen.Theo ông Điểu Diên, ấp 2, xã An Khương, huyện Hớn Quản, hai đợt điều trổ bông bị hư hại do gặp mưa và sương muối, năm nay điều bị hư hại hết. Năm ngoái gia đình ông có 2 ha điều, chỉ thu được hơn 3 triệu đồng. Năm nay, nhìn vào bông điều này khả năng thu không hơn bao nhiêu.Không chỉ gia đình ông Điểu Diên, mà còn rất nhiều hộ gia đình tiếp giáp hai huyện Lộc Ninh và Hớn Quản bị ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt mưa trái mùa cũng như sương muối kéo về. Còn trên địa bàn huyện Bù Gia Mập tại một số xã cũng bị ảnh hưởng nặng từ trận mưa trong dịp Tết Nguyên đán.Trước sự thay đổi bất thường của thời tiết, nhiều hộ dân trồng điều rất lo lắng khả năng sản lượng lại giảm như năm trước. Niên vụ 2016, tại huyện Bù Gia Mập, nhiều hộ dân cũng “méo mặt” trước một vài trận mưa trái mùa khiến sản lượng giảm mạnh.Theo ông Nguyễn Thanh Toàn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, với thời tiết bất thương hiện nay, nhà vườn cũng chưa đánh giá được mức độ thiệt hại từ các trận mưa trái mùa.Điều là cây phụ thuộc trên 60% vào điều kiện tự nhiên nên mỗi khi có những trận mưa liên tục nhiều lần, không khí lạnh kèm sương muối sẽ ảnh hưởng đến quá trình đậu trái của bông điều. Do đó, để hạn chế thiệt hại, bà con nông dân cần phải đi thăm vườn thường xuyên, kịp thời có các biện pháp phun, xịt các hóa chất trừ sâu bệnh, côn trùng./.