Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 29/4, thời tiết trên cả ba miền đất nước trong xu hướng tốt, mưa giảm, nắng ráo ban ngày, riêng Tây Nguyên, cảnh báo có mưa dông, gió giật về chiều tối.Với các tỉnh phía Bắc, không khí lạnh suy yếu, vùng thấp phía Tây phát triển khiến nắng lên, nhiệt độ tiếp tục tăng 3-4 độ C so với ngày 28/4.Các thành phố phía Tây nhiệt cao nhất phổ biến không quá 32 độ C, một vài nơi trên 32 độ C.Tại các thành phố phía Đông như: Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Lạng Sơn, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.Tại miền Trung, mưa giảm hẳn, có nắng gián đoạn, nhiệt độ tại các thành phố: Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế 29-30 độ C. Các tỉnh, thành phía Nam từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nắng liên tục, kéo dài trong ngày, nhiệt độ trong khoảng 31-34 độ C.Tây Nguyên vẫn là nơi cảnh báo có thời tiết xấu, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất không nơi nào vượt quá 34 độ C.Nam Bộ nắng khá mạnh, trời nóng vào buổi trưa. Nhiệt độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ, Cà Mau từ 35-36 độ C.Trên biển, ngoài khơi huyện đảo Trường Sa, vùng biển quanh các đảo: Thổ Chu, Phú Quốc gió nhẹ, biển êm. Huyện đảo Hoàng Sa trời nắng, gió không quá cấp 4, tầm nhìn xa trên 10km./.