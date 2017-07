Mueller đã lập cú đúp vào lưới Chelsea. (Nguồn: Getty Images)

Rafinha là người mở tỷ số trận đấu.

Marcos Alonso rút ngắn tỷ số 1-3.

Morata lần đầu ra sân trong màu áo Chelsea. (Nguồn: Getty Images)

Cận cảnh 5 bàn thắng của trận đấu.

Thomas Mueller đã góp công lớn giúp Bayern Munich đánh bại Chelsea 3-2 ở trận đấu tại giải giao hữu International Champions Cup 2017 tổ chức tại Singapore.Đây là trận thắng đầu tiên mà thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti có được trong chuyến du đấu châu Á ở Hè 2017.Trước đó, Hùm xám đã để thua Arsenal ở loạt sút luân lưu, và nhận thảm bại 0-4 trước AC Milan tại Trung Quốc.Bước vào trận đấu này, huấn luyện viên Ancelotti đã quyết định tung ra đội hình mạnh nhất với sự góp mặt của hàng loạt những trụ cột như Ribery, Mueller, Robert Lewandowski và cả hai tân binh Corentin Tolisso, James Rodriguez.Với đội hình mạnh, Bayern đã không quá khó khăn để kiểm soát thế trận và có được ba bàn thắng chỉ trong vòng 27 phút thi đấu.Ngay phút thứ 6, Rafinha đã có bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Bayern với một cú sút xa hiểm hóc từ ngoài vòng cấm.Có bàn thắng sớm, các cầu thủ Bayern Munich thi đấu hưng phấn hơn và Thomas Mueller đã tỏa sáng bằng một cú đúp ở các phút 12 và 27, trong đó có một siêu phẩm từ khoảng cách gần 30m.Phải đến phút 45+1, Chelsea mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 nhờ cú sút căng của Marcos Alonso.Sang hiệp 2, Bayern tiếp tục thi đấu vượt trội so với Chelsea và nếu James Rodriguez tận dụng tốt cơ hội của mình thì nhà vô địch Bundesliga sẽ còn thắng đậm hơn.Trong khi đó, Antonio Conte cũng đã quyết định trao cơ hội cho Alvaro Morata khi tung anh vào sân ở phút 63, nhưng chân sút đắt giá nhất lịch sử The Blues chưa thể hiện được nhiều.Và phải đến những phút cuối, Chelsea mới có bàn thắng thứ 2 do công của Michy Batshuayi, trước khi rời sân với thất bại chung cuộc 2-3.Theo lịch thi đấu, ở lượt trận tiếp theom Bayern sẽ gặp Inter Milan và ngày 27/7, còn Chelsea sẽ gặp đại diện Italy này vào 29/7.