Bệnh nhân Phu A Sử, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.( Ảnh: Công Hải/TTXVN)

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, đến sáng 14/2, đoàn công tác gồm một đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo các Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban Nhân dân và các phòng, ban chuyên môn của huyện Phong Thổ đã có mặt tại xã Ma Ly Chải để nắm bắt tình hình, chỉ đạo cấp cứu người và khắc phục hậu quả vụ nghi ngộ độc thực phẩm vừa xảy ra trên địa bàn.Nhận định ban đầu của lực lượng Công an, Pháp y tỉnh là có khả năng nguyên nhân các nạn nhân tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm, chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm.Lực lượng y tế Lai Châu đã thu giữ các mẫu thực phẩm để xét nghiệm. Các lực lượng chức năng và chính quyền huyện, xã đang tiến hành tuyên truyền để người dân trên địa bàn không sử dụng thực phẩm nghi vấn và ổn định tình hình, tránh dư luận xuyên tạc. Công tác khám nghiệm tử thi được bắt đầu từ 24 giờ ngày 13/2.Theo lời khai của các nhân chứng, tại đám tang, các nạn nhân có uống rượu mua tại xã biên giới Sì Lở Lầu và ăn kẹo do Trung Quốc sản xuất. Tất cả đều có triệu chứng đau đầu, buồn nôn, đau bụng, giãn đồng tử và tử vong.Trước đó, ngày 10/2, gia đình ông Phu Vần Lẻng (sinh năm 1957, dân tộc Hà Nhì, ở bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, Lai Châu) tổ chức ăn cơm uống rượu. Đến tối, ông Lẻng có triệu chứng đau đầu, buồn nôn và tử vong lúc 22 giờ cùng ngày.Sau khi ông Lẻng tử vong, gia đình tổ chức hậu sự, nhân dân trong bản đến ăn cơm, uống rượu trong các ngày 11, 12, 13/2 theo phong tục địa phương.Ngày 13/2 đã xảy ra hiện tượng nhiều người bị đau đầu, đau bụng, buồn nôn, giãn đồng tử rồi tử vong. 6 người tử vong gồm Chang Mờ Giá (sinh năm 1962), Chang A Bù (sinh năm 1979), Ly Xá De (sinh năm 1982), Chang A Lù (sinh năm 1967), Ma Già Pô (sinh năm 1978), Chang Dì Xa (sinh năm 1982).Các nạn nhân cùng là người Hà Nhì, hầu hết cùng ở bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải. Trong số 6 người tử vong, có người chết tại nhà, có người tử vong trên đường đi cấp cứu, có người tử vong sau khi cấp cứu, có người tử vong khi đang làm nương.Ngoài ra, 15 người khác bị ảnh hưởng đã được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế các tuyến huyện, tỉnh; bốn người đã được cho về nhà.Theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo tỉnh Lai Châu, đến trưa 14/2, đã có thêm 2 người tử vong, đưa số người chết trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm lên 8 người./.