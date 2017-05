Thuốc Tasigna 200mg đặc trị bệnh bạch cầu mạn dòng tủy. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Bác sỹ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu-Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh lý giải việc gần 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư hết hạn sử dụng phải tiêu hủy. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Liên quan đến gầnđặc trị ung thư mà Bệnh viện Truyền máu-Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh nhận viện trợ từ nước ngoài phải tiêu hủy vì hết hạn sử dụng, chiều 3/5, bác sỹ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu-Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây là nguồn thuốc được viện trợ cho chương trình Tasigna co pay - chương trình thuốc dành cho các bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu mạn dòng tủy.Theo ông Phù Chí Dũng, qua đàm phán, ngày 27/11/2013, Công ty Novartis đã đồng ý viện trợ cho Bệnh viện Truyền máu-Huyết học thành phố 34.608 viên thuốc Tasigna 200mg dành cho 50 bệnh nhân tham gia chương trình Tasigna co pay. Đây là những bệnh nhân đã bị kháng thuốc Glivec (thế hệ thuốc thứ 1 đặc trị bệnh bạch cầu mạn dòng tủy) và bắt buộc phải chuyển qua sử dụng thuốc Tasigna nếu không sẽ tử vong.Tuy nhiên, quá trình làm thủ tục nhập lô thuốc này về Việt Nam gặp nhiều khó khăn."Tại thời điểm đó, thuốc Tasigna 200mg chưa lưu hành ở Việt Nam, do vậy, các thủ tục cấp phép kéo dài, phải mất gần một năm, bệnh viện mới nhập được thuốc về," bác sỹ Phù Chí Dũng lý giải.Ngày 27/4/2014, số thuốc Tasigna được viện trợ đã cập Cảng Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh không đồng ý cho Bệnh viện Truyền máu-Huyết học Thành phố nhận thuốc với lý do hạn sử dụng của thuốc dưới 12 tháng.Sau nhiều lần làm việc, kiến nghị lên Sở Y tế, Bộ Y tế và Tổng cục Hải quan, đến ngày 13/8/2014, bệnh viện mới được nhận thuốc. Mặt khác, theo bác sỹ Phù Chí Dũng, một trong những điều kiện để tham gia chương trình Tasigna co pay là bệnh nhân phải đồng chi trả 4% (tương đương với 42 triệu đồng/năm). Do đó, số lượng bệnh nhân có khả năng kinh tế để đồng chi trả thuốc giảm xuống.Do thời gian chờ đợi nhập thuốc quá lâu, một số bệnh nhân đã tử vong, cuối cùng chỉ còn 26 bệnh nhân đủ điều kiện tham gia chương trình Tasigna co pay."Khi thấy hạn sử dụng của thuốc còn chưa đầy 10 tháng, chúng tôi đã chủ động làm việc với Công ty Novartis đề nghị mở rộng chương trình sang cho các bệnh nhân ở bệnh viện khác hoặc miễn đồng chi trả cho bệnh nhân để tận dụng hết số thuốc đã được viện trợ nhưng không được phía công ty chấp thuận. Vì vậy, 19.997 viên thuốc còn lại đã hết hạn sử dụng," Giám đốc Bệnh viện Truyền máu-Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.Giám đốc Bệnh viện Truyền máu-Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận đây là sự cố đáng tiếc và nguyên nhân một phần là do bệnh viện không lường trước được sự phức tạp của các thủ tục nhập thuốc viện trợ cũng như dự kiến số lượng bệnh nhân có khả năng tham gia chương trình chưa thật sát.Bên cạnh đó, bệnh viện đã không thỏa thuận chặt chẽ với công ty cung cấp về hạn sử dụng của nguồn thuốc."Rút kinh nghiệm, trong những lần nhận viện trợ sau, bệnh viện đã thực hiện khảo sát kỹ hơn nhu cầu của bệnh nhân để dự trù thuốc sát với nhu cầu thực tế, đồng thời yêu cầu các công ty khi viện trợ nguồn thuốc có hạn sử dụng dài hơn cũng như thêm các điều kiện mở rộng đối tượng sử dụng sang các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện khác để tận dụng được tối đa nguồn thuốc viện trợ," ông Phù Chí Dũng khẳng định.Trước đó, liên quan đến vấn đề phải tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư này, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo Sở Y tế kiểm tra làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chậm trễ lập thủ tục phê duyệt.Thanh tra thành phố yêu cầu Giám đốc Bệnh viện phải tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến thiếu sót này./.