Chiều 27/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức cuộc họp thông tin về vụ việc người dân thôn Plei Sar và thôn Lâm Tùng, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) lấn chiếm đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Kon Tum. Ông Bùi Thanh Bình - Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum và ông Huỳnh Tấn Phục - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum chủ trì cuộc họp.Theo đó, ngày 30/6, người dân ở 2 thôn Plei Sar và Lâm Tùng, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum đã tự ý giăng dây, cắm cọc, chia lô và dựng lều canh giữ trên diện tích gần 210ha của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Kon Tum đã khai hoang để tái canh và yêu cầu công ty trả lại đất cho dân. Theo ông Bùi Thanh Bình - Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, việc người dân đòi đất là vô lý vì diện tích đất trên do Nhà nước quản lý. Đây là đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Kon Tum đã hết chu kỳ khai thác để thực hiện tái canh hoặc chuyển đổi cây trồng khác phục vụ phát triển kinh tế trên địa bàn.Với quan điểm vận động, thuyết phục là chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo thành phố Kon Tum và các ngành chức năng tuyên truyền, vận động để người dân chấp hành pháp luật, không lấn chiếm đất đai, tự giác tháo dỡ lều bạt dựng trái phép; hướng dẫn các hộ dân thiếu đất sản xuất làm đơn gửi cơ quan chức năng để xem xét giải quyết. Tuy nhiên, người dân 2 thôn trên không tháo lều bạt mà còn tổ chức canh giữ, chiếm đất trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Ngày 24/7, được Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum cho phép, lực lượng chức năng xã Ia Chim và bảo vệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cao su Kon Tum đã tháo dỡ lều, cọc dựng trái phép.Trong quá trình tháo dỡ, người dân đã chống đối quyết liệt và hành hung lực lượng chức năng, do vậy thành phố Kon Tum đã sử dụng lực lượng dự phòng, công cụ hỗ trợ để giải tán đám đông đồng thời tạm dừng việc tháo dỡ. Cùng với đó, lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ lều, bạt, cọc phân chia đất trái pháp luật, không tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự. Đến tối cùng ngày, người dân đã tự giác tháo dỡ lều bạt. Hiện tình hình tại khu vực đã cơ bản ổn định.Theo ông Huỳnh Tấn Phục - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum, trước khi sự việc xảy ra, chính quyền thành phố đã tổ chức gặp dân tại nhà rông và nêu rõ nếu thiếu đất sản xuất, đất ở thì bà con làm đơn gửi chính quyền xã để tổng hợp, xem xét giải quyết theo đúng pháp luật. Chính quyền đã cử cán bộ xuống hướng dẫn dân kê khai theo mẫu. Đến ngày 27/7 đã có 16 đơn của người dân gửi. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục vận động bà con thiếu đất làm đơn gửi chính quyền xã để tổng hợp, thành phố sẽ xem xét để giải quyết.Ông Bùi Thanh Bình - Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum cho biết, trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; chỉ đạo thành phố Kon Tum tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật; hướng dẫn người dân thiếu đất làm đơn đề đạt nguyện vọng về đất ở, đất sản xuất, trên cơ sở đó, rà soát quỹ đất trên địa bàn để xem xét bố trí đất ở, đất sản xuất cho dân. Đối với gần 210 ha đất hết chu kỳ khai thác, đã khai hoang trắng, nếu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cao su Kon Tum tiếp tục triển khai trồng mới thì cần ưu tiên tuyển người dân vào làm công nhân của công ty./.