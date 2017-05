Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin vụ việc tại buổi họp báo. (Nguồn: kiemsat.vn)

Chiều 5/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh chính thức cung cấp thông tin vụ việc nghi phạm Nguyễn Hữu Tấn dùng dao tự sát trong Trại tạm giam của Công an tỉnh Vĩnh Long tới đông đảo thành viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn...Nghi phạm Nguyễn Hữu Tấn, sinh năm 1979, ngụ tổ 7, khóm 2, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh. ​Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã cung cấp thông tin vụ việc; đồng thời phát hình ảnh do camera an ninh ghi lại việc nghi phạm Nguyễn Hữu Tấn dùng dao rọc giấy cắt mạch máu 2 bên cổ tự sát, không bị đánh đập hay dùng nhục hình.Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã mời gia đình Nguyễn Hữu Tấn trực tiếp đến xem hình ảnh về quá trình nghi phạm Nguyễn Hữu Tấn tự sát; chứng kiến quá trình khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.Trong quá trình khám nghiệm tử thi, ngoài những vết cắt do Nguyễn Hữu Tấn tự gây ra, không có dấu vết nào do ngoại lực tác động đến thân thể nghi phạm.Ông Nguyễn Văn Nhanh, Phó Trưởng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long cho biết hình ảnh ghi lại từ camera cho thấy Nguyễn Hữu Tấn đã cầm dao cắt vào cổ tự sát.Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long sẽ quán triệt, tuyên truyền, vận động các ban thờ tự cơ sở, tín đồ địa phương có ý thức chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tránh những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của kẻ xấu làm tổn hại đến đất nước.Đại đức Thích Thiện Tâm, Phó Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cũng khẳng định sẽ nêu rõ bản chất vụ việc để đồng bào, Phật tử nắm được...Tại buổi cung cấp thông tin, Chủ tịch Ủy ban M​ặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Đạo cho biết hiện trên nhiều trang mạng xuất hiện thông tin sai lệch về vấn đề này.Các tổ chức tôn giáo cần tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ, người dân hiểu đúng bản chất sự việc, không nghe theo những luận điệu xuyên tạc, tránh bị kẻ xấu lợi dụng...Như ​VietnamPlus đã thông tin, ngày 2/5 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp Nguyễn Hữu Tấn để điều tra về hành vi phát tán tài liệu chống phá Nhà nước theo quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự.Cơ quan An ninh điều tra đã dẫn giải đối tượng về cơ quan công an. Khoảng 10 giờ 55 phút ngày 3/5 vừa qua, tại cơ quan công an, trong lúc làm việc, Tấn đề nghị điều tra viên cho xin một điếu thuốc để hút, sau đó xin nước để uống.Lợi dụng lúc cán bộ điều tra vừa ra khỏi phòng, đối tượng đã lục tìm dao rọc giấy trong cặp riêng của cán bộ điều tra (dùng để cắt niêm phong vật chứng khi làm việc) rồi tự cắt mạch máu 2 bên cổ để tự sát.../.