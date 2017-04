Thông xe cầu An Hảo bắc qua sông Đồng Nai nối 3 tuyến quốc lộ

Ngày 30/4, cầu An Hảo bắc qua sông Đồng Nai nối 3 tuyến quốc lộ huyết mạch của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã chính thức thông xe.



Cầu An Hảo dài 2km; trong đó, phần cầu chính 500m, rộng 23m với 6 làn xe, phần còn lại là đường dẫn từ cầu An Hảo đến cầu Bửu Hòa.



Cầu có kết cấu với phần chính gồm 1 nhịp liên tục dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng cần bằng; phần cầu dẫn gồm 7 nhịp dầm giản đơn Super T. Phía dưới gồm 2 mố và 9 trụ được đúc bằng bêtông cốt thép đổ tại chỗ.



Ngoài cầu An Hảo, ​Ủy ban Nhân dân Đồng Nai chịu trách nhiệm xây dựng 2,4km đường nối từ cầu Bửu Hòa đi Quốc lộ 1K. Tổng kinh phí xây dựng toàn dự án hơn 1.000 tỷ đồng.



Cầu An Hảo thuộc dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới và hai tuyến đường đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh thành phố Biên Hòa.



Công trình xây dựng theo hình thức BOT (đầu tư-kinh doanh-chuyển giao) do Tổng Công ty xây dựng số 1 (CC1 Bộ Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư.



Tại lễ thông xe, đại diện CC1 cho biết do nhiều hạng mục trong dự án chưa hoàn thành nên hiện cầu chỉ cho phép xe 2 bánh và ôtô dưới 7 chỗ đi qua.



Theo ​Ủy ban Nhân dân Đồng Nai, cầu An Hảo đưa vào hoạt động sẽ kết nối Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và Quốc lộ 1K ở phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh.



Trong tương lai, cầu là "điểm nhấn" thúc đẩy hạ tầng giao thông, kinh tế với đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên./.