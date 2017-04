Sừng động vật (nghi là sừng tê giác) bị thu giữ trong một vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên cho biết Phòng 2, Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu, Bộ Công an vừa phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm và Công an quận Hà Đông, Hà Nội bắt giữ đối tượng Nguyễn Mậu Chiến cùng một số đối tượng khác trong một đường dây chuyên buôn lậu các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm xuyên quốc gia.Tang vật thu giữ khoảng 36kg sừng tê giác, 2 cá thể hổ con đông lạnh và một số sản phẩm từ động vật hoang dã khác.Vụ bắt giữ trên là một đòn giáng vào một trong những đối tượng chủ chốt bị nghi ngờ có liên quan đến những đường dây lớn buôn bán trái phép sừng tê giác, ngà voi và các sản phẩm động vật hoang dã khác từ châu Phi về Việt Nam.Sau một thời gian theo dõi, ngày 27/4 vừa qua, cơ quan chức năng đã bắt quả tang khi hai đối tượng thuộc đường dây của Chiến đang vận chuyển 33kg sừng tê giác tại ga Hà Nội.Mở rộng điều tra và khám xét nơi ở của Nguyễn Mậu Chiến, cơ quan chức năng đã thu giữ thêm 3kg sừng tê giác, 2 cá thể hổ con đông lạnh, ngà voi, da sư tử và một số sản phẩm chế tác từ ngà voi.Theo bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), đây là một bước đột phá quan trọng trong nỗ lực điều tra triệt phá các mạng lưới tội phạm lớn buôn bán, vận chuyển trái phép ngà voi, sừng tê giác và các loài động vật hoang dã quý, hiếm khác theo đúng tinh thần Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 12/9/2016 của Thủ tướng Chính phủViệt Nam.Nguyễn Mậu Chiến là đối tượng có liên quan đến nhiều vụ việc buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép.Năm 2007, Chiến bị bắt ở châu Phi và bị xử phạt hành chính do vận chuyển một số sản phẩm động vật hoang dã. Năm 2015-2016, hàng tấn ngà voi, sừng tê giác, vẩy tê tê bị thu giữ ở một số cảng lớn ở Việt Nam như Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh được cho là thuộc về đối tượng Chiến.Vụ bắt giữ đối tượng Chiến vừa qua là sự tiếp nối một loạt những thành công gần đây của các cơ quan chức năng trong cuộc chiến ngăn chặn tình trạng săn bắt và buôn bán động vật hoang dã tại Việt Nam.Trong thời gian qua, một đối tượng “trùm” buôn bán động vật hoang dã trên Internet đã bị phạt tù 5 năm; một đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán rùa biển “chấn động lịch sử” với tang vật hơn 10 tấn rùa biển đang trong quá trình chế tác cũng đã bị cơ quan chức năng khởi tố.ENV cho rằng đây là những bước tiến đáng kể trong nỗ lực triệt phá các đường dây buôn bán động vật hoang dã trái phép.Theo ông Douglas Hendrie, Cố vấn kỹ thuật của ENV và chuyên gia tội phạm về động vật hoang dã tại Việt Nam, các cơ quan chức năng của Việt Nam cần tập trung nguồn lực vào việc điều tra và triệt phá hoạt động của những đối tượng cầm đầu các đường dây buôn bán động vật hoang dã lớn.Việc bắt giữ đối tượng Nguyễn Mậu Chiến là một ví dụ điển hình và là một bước tiến cần thiết trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng săn bắt và buôn bán động vật hoang dã tại Việt Nam, ông Douglas Hendrie khẳng định./.