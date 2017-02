Bộ phim "Ngôi làng hạnh phúc" (Tựa gốc: "The Village of No Return") gắn liền với sự trở lại đầy bất ngờ của nữ diễn viên Thư Kỳ.Không còn là nữ hiệp lạnh lùng hay cô nàng quyến rũ hiện đại, Thư Kỳ lần này sẽ hoá thân thành vị phu nhân trưởng thôn mộc mạc với vết bớt hình giọt nước trên mặt.Bộ phim "Ngôi làng hạnh phúc" xoay quanh thôn Dụ Vượng với liên tiếp những câu chuyện ly kỳ dở khóc dở cười khi bỗng xuất hiện một đạo sỹ bí ẩn cùng chiếc mũ thần kỳ có khả năng xóa trí nhớ của con người. Với bảo vật này, tất cả quá khứ của dân làng đều bị lãng quên. Họ quên tất cả những sầu muộn bản thân, quên tất cả những họ hàng thân thiết và thậm chí quên luôn tên mình. Họ sống vô tư lự và đầy hạnh phúc dưới sự dẫn dắt của đạo sĩ mà bây giờ đã trở thành trưởng làng.Họ sống "hạnh phúc mãi mãi về sau," cho đến khi các âm mưu nguy hiểm sau lưng ngôi làng dần được hé lộ…Bộ ba giám chế Lý Liệt, Diệp Như Phân, đạo diễn Trần Ngọc Huân đã từng làm nên kỷ lục phòng vé với mốc 1 tỷ Đài tệ với ba tác phẩm "Monga" (Phố Đèn Đỏ), "Our Times" (Thời Thiếu Nữ Của Tôi), "Zone Pro Site" (Siêu Đầu Bếp). Lần này, họ tiếp tục hợp tác biến "Ngôi làng hạnh phúc" thành món quà đầu xuân vô cùng ý nghĩa cho khán giả. Sử dụng nhiều chi tiết trào lộng, thậm xưng gây cười, đạo diễn Trần Ngọc Hân khéo léo kết hợp tiếng nhạc khí dân gian tạo sự đối lập hợp lý.Bộ phim được khởi chiếu từ ngày 10/2 trên toàn quốc./.