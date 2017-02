Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang được đặt tại Km152+080 địa phận tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Diễn đàn otofun)

Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Bắc Giang có chiều dài 45km, điểm đầu tại nút giao Quốc lộ 31 thuộc thành phố Bắc Giang, điểm cuối là dự án trạm thu phí Phù Đổng cũ, thuộc huyện Gia Lâm (Hà Nội). Dự án được khởi công ngày 20/02/2014 với tổng mức đầu tư hơn 4.210 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 2.500 tỷ đồng.



Tuyến đường được nâng cấp, mở rộng qua tỉnh Bắc Giang rộng 33m gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp. Đoạn qua địa phận Bắc Ninh-Hà Nội giữ nguyên theo quy mô đường hiện trạng, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp, có giải phân cách giữa. Dự án được thiết kế vận tốc tối đa 100km/giờ.

Sau 10 ngày kiểm tra giám sát thu phí tại dự án BOT Hà Nội-Bắc Giang, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ ra số thu phí dự án báo cáo chênh lệch thấp hơn thời điểm kiểm tra lên đến 84 triệu đồng mỗi ngày.Tổng cục Đường bộ vừa có báo cáo Bộ Giao thông Vận tải việc kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với trạm thu phí Km152+080 Quốc lộ 1 dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT do Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang quản lý và khai thác.Kết quả kiểm tra, giám sát sau 10 ngày (từ 13 giờ 30 phút ngày 16-26/12/2016) cho thấy, số thu phí sử dụng đường bộ đối với vé lượt trong thời gian giám sát là 10,99 tỷ đồng, bình quân 1,099 tỷ đồng/ngày, tăng 8,27% (tương đương 84 triệu đồng) so với mức bình quân ngày của sáu tháng trước đó (1,015 tỷ đồng).“Doanh nghiệp dự án phải báo cáo giải trình sự chênh lệch về mức thu bình quân ngày của 10 ngày kiểm tra, giám sát tăng 8,27% so với mức thu bình quân ngày của sáu tháng trước đó,” lãnh đạo Tổng cục Đường bộ nêu rõ.Bên cạnh đó, theo lãnh đạo Tổng cục Đường bộ, hệ thống thu phí tại đây còn tồn tại nhiều lỗi như máy tính tại làn thu phí có lúc bị treo, nhân viên thường phải khởi động lại phần mềm; không nhận ra những xe container gầm cao và xe máy (khi một xe container gầm cao đi qua được tính là hai xe nối đuôi và được xác định là xe vượt trạm); có hiện trạng truyền dữ liệu bị trễ và phần mềm giám sát hậu kiểm còn hiện thị chồng ghép dữ liệu.Nhằm chấn chỉnh công tác thu phí, Tổng cục Đường bộ yêu cầu doanh nghiệp dự án khắc phục tình trạng để nhân viên phải mở cưỡng bức khi không nhận diện được vé; phần mềm tại các máy tính làn thu phí bị treo, truyền dữ liệu từ máy tính tại nhà điều hành đến các máy tính tại cổng trạm bị trễ; vòng từ nhận dạng không đúng vé để hệ thống ghi xe vượt trạm; tăng cường kiểm tra công tác thu phí để việc thu phí được công khai, minh bạch; khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị thu phí không dừng để sớm đưa vào sử dụng, phục vụ công tác thu phí./.