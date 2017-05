Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: seveninternet.co.uk)

Báo cáo "Thư rác và lừa đảo trong quý 1" do hãng bảo mật Kaspersky thực hiện cho thấy, tỷ lệ thư rác toàn cầu chiếm 56% lưu lượng email trong quý 1. Như vậy, con số này đã giảm so với 59,9% ​của quý 4/2016.Bên cạnh đó, tổng số tệp đính kèm phần mềm độc hại trong email đã giảm 2,4 lần so với quý 4/2016. Quý 1 cũng ghi nhận ​khoảng một nửa vụ tấn công lừa đảo nhắm đến mục tiêu tài chính, bao gồm ngân hàng (gần 26%), hệ thống thanh toán (trên 13%) và các cửa hàng trực tuyến (gần 11%).Đáng chú ý, vào năm 2016, các nhà nghiên cứu của Kaspersky Lab đã phát hiện ra sự gia tăng mạnh mẽ của thư rác với các tệp đính kèm độc hại, chủ yếu là với các trình mã hóa. Phần lớn lưu lượng này đến từ mạng botnet Necurs, hiện đang được coi là mạng botnet thư rác lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, vào cuối năm 2016, mạng lưới này đã dừng lại một cách đáng kể. Thống kê chỉ ra rằng, nếu vào tháng 12/2016, các bẫy thư rác của Kaspersky Lab đã phát hiện hơn 35 triệu thư giả mạo thì con số này vào tháng 3/2017 đã giảm xuống chỉ còn gần 7.000.Trong quý 1, những kẻ gửi thư rác có xu hướng làm phức tạp các kỹ thuật chống phát hiện bằng nhiều cách. Trong số những cách đó, tội phạm mạng đã “đóng gói” phần mềm độc hại trong các tệp tin được bảo vệ bằng mật khẩu.Một khi người dùng nhận được email, những kẻ gửi thư rác sẽ khiến nạn nhân mở và lưu trữ theo cách thông thường. Chúng giả mạo email dưới dạng thông báo đặt hàng từ các cửa hàng bán lẻ lớn, thông qua các giao dịch khác nhau. Thông thường, các email được gửi trên danh nghĩa các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện có với tất cả chữ ký và số liên lạc để chứng minh độ tin cậy của người gửi. Khi nạn nhân mở các tài liệu, một tập lệnh độc hại đã được kích hoạt và tải phần mềm độc hại vào máy tính.(Thống kê của Kaspesrky Lab cho thấy khoảng một nửa vụ tấn công lừa đảo nh​ắm vào mục tiêu tài chính).Bên cạnh đó, những kẻ phát tán thư rác ngày càng tập trung vào các tin nhắn và mạng xã hội để phổ biến quảng cáo...Chuyên gia của Kaspersky Lab khuyến cáo người dùng cần sử dụng các giải pháp bảo mật có thể nhận diện và chặn các tệp đính kèm độc hại và lọc spam trong các ứng dụng email. Trong khi đó, doanh nghiệp sử dụng các giải pháp chuyên dụng nhắm vào các tệp đính kèm và spam có hại./.