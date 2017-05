Thủ tướng Anh Theresa May (trái) và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg (phải) tại nhà số 10 phố Downing ngày 10/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 10/5, Thủ tướng Anh Theresa May đã có cuộc hội đàm với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tại Phố Downing.Cuộc gặp diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến tổ chức tại Brussels (Bỉ) vào cuối tháng này.Trong một tuyên bố, bà May nêu rõ bà muốn xác nhận và tái khẳng định cam kết của Anh đối với NATO.Theo Thủ tướng May, London hài lòng về vai trò của Anh trong NATO, đồng thời coi sự hiện diện và đóng góp trong liên minh này là nguyên tắc căn bản đối với an ninh nước Anh.Nữ Thủ tướng khẳng định Anh coi trọng các cam kết dành 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng và dành 20% ngân sách quốc phòng cho mua sắm trang thiết bị.Thủ tướng May cho biết bà mong đợi cuộc thảo luận của các lãnh đạo NATO trong tháng này tại Brussels.Về phần mình, ông Stoltenberg cho biết chương trình nghị sự của các lãnh đạo NATO vào ngày 25/5 tới sẽ tập trung vào 2 chủ đề là chia sẻ gánh nặng và chống chủ nghĩa khủng bố.Ông khẳng định Anh đang là điển hình trong cả hai mặt trận đó và hoan nghênh những đóng góp của London cũng như việc nước này bảo đảm các cam kết đối với NATO.Bên cạnh đó, tại Brussels, các thành viên NATO cũng sẽ thảo luận các biện pháp tăng cường nỗ lực chống khủng bố quốc tế, bao gồm cung cấp hỗ trợ cho các liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cũng như sự hiện diện của NATO tại Afghanistan.Anh là 1 trong số 5 quốc gia thành viên NATO thực hiện đúng cam kết dành 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng. Cùng với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng May đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh NATO nỗ lực bảo đảm mục tiêu này.Trong một tuyên bố cùng ngày, Thủ tướng May cam kết nếu đảng Bảo thủ của bà giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 8/6 tới, bà sẽ đảm bảo nước Anh tiếp tục dành ít nhất 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng, và con số này sẽ tăng ít nhất 0,5% mỗi năm cho tới năm 2023.Theo bà May, cam kết này nhằm đảm bảo an ninh cho nước Anh đồng thời tuân thủ "các nghĩa vụ của London đối với thế giới"./.