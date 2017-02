Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 9/2, Thủ tướng Anh Theresa May đã chỉ trích sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm nhập cảnh đối với những người đến từ 7 quốc gia có cộng đồng Hồi giáo chiếm đa số là sai lầm, đồng thời khẳng định Anh không có ý định đưa ra chính sách tương tự.Được hỏi về sắc lệnh của Tổng thống Trump trong một cuộc họp báo, bà May khẳng định: "Chúng tôi cho rằng điều đó là sai lầm, gây chia rẽ... Anh sẽ không thông qua một chính sách như vậy."Sắc lệnh trên, được công bố chỉ vài giờ đồng hồ sau cuộc gặp đầu tiên của ông Trump với Thủ tướng May tại Washington hồi tháng trước, cấm những người đến từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen nhập cảnh vào Mỹ trong vòng 90 ngày./.